İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere gönderdiği mektupta koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede işlerin ‘iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini’ söyledi.

Johnson evlere gönderdiği mektupta, ‘bilimsel ve tıbbi tavsiyeler doğrultusunda’ gerekli görüldüğü takdirde Covid-19 ile mücadele için daha sert kısıtlamalar getirilebileceğini ifade etti.

Cuma günü Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Johnson kentini karantina altına aldı. Johnson 27 Mart’taki açıklamasında kuru öksürük ve ateş gibi ‘hafif semptomlar’ geliştirdiğini söylemişti.

İngiltere’de evlere, sokağa çıkma kuralları ve sağlık bilgileriyle ilgili ayrıntıları içeren ayrı bir bildiri daha gönderilecek.

29 Mart Pazar günü itibariyle İngiltere genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1.019 oldu. Cumartesi günü ölenlerin sayısının 260 olduğu bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs vakasının sayısı da 17.089.

İngiltere’de alınan tedbirler kapsamında iki kişiden fazla katılımlı etkilinlikler yasaklandı, zaruri ihtiyaçlar dışında satış yapan mağazalar kapatıldı.

Uzmanlar, sosyal mesafe uygulamaları ve günlük hayattaki kısıtlamaları etkisini gösterene kadar koronavirüs vaka sayısının ve ölümlerin gelecek iki, üç hafta içinde artacağını öngörüyor.

Quote Message: İşlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Ama doğru hazırlıklıları yapıyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak o kadar az kişi hayatını kaybedecek ve hayat en kısa sürede normale dönecek.” from Boris Johnson İngiltere Başbakanı İşlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Ama doğru hazırlıklıları yapıyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak o kadar az kişi hayatını kaybedecek ve hayat en kısa sürede normale dönecek.” Boris Johnson İngiltere Başbakanı