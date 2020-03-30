Sağlık Bakanı Koca: Verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları asılsızdır

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yönelik e-devlet verileri ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında tutarsızlık olduğu iddialarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "iddialar asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca Twitter üzerinden sabaha karşı yaptığı açıklamada "Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden, e-devlet sistemindeki vefat sorugulama bilgileri ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında tutarsızlık olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı.

E-devlet üzerindeki vefat bilgilerini gösteren kran görüntüleri de paylaşan Ağbaba daha sonra sisteme erişimin engellendiğini duyurdu.

Ağbaba daha sonra "Bakan @drfahrettinkoca bilgilendirdi. İstanbuldaki ölüm sayıları ile kendi açıkladık rakamlar arasında görünen tutarsızlığın sebebinin, resmi açıklama yapıldıktan sonra yaşanılan ölümlerden kaynaklı olabileceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

Dün güncellenen Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de vaka sayısı 9 bin 217'ye; can kaybı da 131'e yükseldi.