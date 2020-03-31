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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 780 bini, can kaybı 37 bin 500'ü aştı
ABD'deki Johns Hopkins Ünivesitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 786 bin 228'e, can kaybı 37 bin 820'ye yükseldi. ABD 164 bin 603 vakayla dünyada en çok COVİD-19 vakasının görüldüğü ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ın salgın nedeniyle mağdur olanlara yardım için başlattıklarını duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na bazı siyasilerden ve iş insanlarından destek gelirken, sosyal medyada kampanyaya yönelik eleştiriler de yer aldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Dolar/TL kuru güne 6.59 seviyesinde, Borsa İstanbul yüzde 1,5'lik artışla başladı
Koronavirüsün piyasalara etkisiyle TL karşısında değer kazanmaya devam eden Amerikan doları bugün 6.58-6.59 aralığında hareket ediyor.
Euro ise 7.26 seviyesinde seyrederken, İngiliz sterlini 8.14 TL'den işlem görüyor.
Dün yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puandan kapanan Borsa İstanbul güne yüzde 1,58'lik artışla 89 bin 400 seviyesinde başladı.
"Biz Bize Yeteriz" kampanyasına destek de var eleştiri de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının mağdur ettiği kişilere yardım için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı milli dayanışma kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığını açıkladığı kampanyaya bazı siyasilerden ve iş insanlarından destek geldi.
Kabine üyelerinin 5.2 milyon liralık desteğiyle başlayan kampanyaya, MHP lideri Devlet Bahçeli de beş maaşıyla katıldığını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de kampanyaya 10 milyon TL destek verdiklerini açıkladı.
Ancak muhalefet partilerinden kampanyaya eleştiri geldi.
CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç, "Başka ülkeler halkına para destğei veriyor, biz halkımızdan yardım bekliyoruz" diyerek kampanyayı eleştirdi.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da eleştirenler arasında.
Twitter'da da kampanyayla ilgili olarak #bizbizeyeteriztürkiyem ve #Dileniş Ertuğrul etiketleri trending başlıklar arasına girdi.
Dünya genelinde vaka sayısı 786 bin 228'e, can kaybı 37 bin 820'ye yükseldi
ABD'deki Johns Hopkins Ünivesitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 786 bin 228'e, can kaybı 37 bin 820'ye yükseldi.
ABD, 164 bin 603 vaka ile şu ana kadar en çok COVİD-19 vakasının görüldüğü ülke oldu.
En fazla can kaybının meydana geldiği ülke ise 11 bin 591 kişi ile İtalya.
İspanya'daki can kayıpları da 7 bin 716'ya yükseldi.
Fransa'daki ölü sayısı da 3 binin üzerine çıktı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler dün 37 artarak toplam can kaybı 168'e yükseldi.