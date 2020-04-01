Canlı
BM: Koronavirüs, 2. Dünya savaşından bu yana verilen en büyük küresel sınav
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının BM'nin kuruluşundan bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk olduğunu söyledi. Türkiye'de koronavirüs sebepli can kaybı 214'e yükselirken, İçişleri Bakanlığı, koronavirüsten olumsuz etkilenenler yönelik olarak izin alınmadan başlatılan yardım kampanyaları hakkında işlem yapılacağını açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
BM: Koronavirüs, 2. Dünya savaşından bu yana verilen en büyük küresel sınav
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının BM'nin kuruluşundan bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk olduğunu söyledi.
BM, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1945 yılında kurulmuştu.
Guterres salgının yakın gçemişte benzeri bulunmayan bir resesyona da sebep olabileceği uyarısında bulundu.
Guterres, BM'nin salgının olası sosyoekonomik sonuçları üzerine hazırlanan raporun sunumu sırasında konuştu.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı 860 bini aşarken, can kaybı da 42 bin 345'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı: İzin alınmadan başlatılan yardım kampanyaları hakkında işlem yapılacak
İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerce, yetkili makamlardan izin alınmaksızın başlatılan yardım kampanyaları hakkında gerekli işlemin yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin başlattığı yardım kampanyalarına, Yardım Toplama Kanunu işaret edilerek, yetkili makamlardan izin alınma şartı bulunduğu belirtildi.
İlgili kanuna dayandırılan açıklamda, bir ilin birçok ilçesini kapsayan yardımların il valilerinden alınacak izile yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
Tartışma Türkiye'de koronavirüs salgınınından olumsuz etkilenenlere yönelik olarak, devletin izni olmadan yardım kampanyası başlatan belediyelerin yardım topladığı hesapların İçişleri Bakanlığı tarafından bloke edilmesiyle başlamıştı.
Çin semptom göstermeyen vakaları da resmi verilere eklemeye başlıyor
Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de tespit edilen yeni vakaların sayısı azalırken, Çinli yetkililer semptom göstermeyen koronavirüs vakalarını da bugünden itibaren resmi verilere ekleme kararı aldı.
Yetkililer, semptom göstermese de virüsü taşıyan kişilerin 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.
Ülkede vaka sayılarının azalmasıyla günlük hayatta alınan bazı önlemler de gevşetilmeye başlandı. Bu da beraberinde, semptom göstermeyen virüs taşıyıcılarının virüsü ülkede yaymaya devam edeceği endişesini getirdi.
Bilim insanları semptom göstermeyen vakaların bulaştırıcılığına dair fikir birliğine varabilmiş değil.
Çin'de dün 36 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Tespit edilen yeni vakalardan 1'i hariç hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.