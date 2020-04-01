BM: Koronavirüs, 2. Dünya savaşından bu yana verilen en büyük küresel sınav

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Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de tespit edilen yeni vakaların sayısı azalırken, Çinli yetkililer semptom göstermeyen koronavirüs vakalarını da bugünden itibaren resmi verilere ekleme kararı aldı.

Yetkililer, semptom göstermese de virüsü taşıyan kişilerin 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

Ülkede vaka sayılarının azalmasıyla günlük hayatta alınan bazı önlemler de gevşetilmeye başlandı. Bu da beraberinde, semptom göstermeyen virüs taşıyıcılarının virüsü ülkede yaymaya devam edeceği endişesini getirdi.

Bilim insanları semptom göstermeyen vakaların bulaştırıcılığına dair fikir birliğine varabilmiş değil.

Çin'de dün 36 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Tespit edilen yeni vakalardan 1'i hariç hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.