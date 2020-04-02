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DSÖ: Koronavirüs vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şu ana kadar 205 ülkeye yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının birkaç gün içinde 1 milyonu bulacağını açıkladı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre şu anki vaka sayısı 937 bin 567, can kaybıysa 47 bin 256. Öte yandan Rusya ABD'ye içinde maske ve dezenfektan gibi medikal ürünler bulunan bir uçak gönderdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de her ilde vaka görüldüğünü açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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ABD'de silah almak için başvuranların sayısı zirve yaptı
Koronavirüs vaka sayısının 216 bini aştığı ABD'de, silah sahibi olmak isteyenlerin sayısının da son günlerde büyük artış gösterdiği ortaya çıktı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) verilerine göre, silah alabilmek için yapılması gereken "geçmiş sorgulamasına" başvuranların sayısı bir ayda yüzde 32 arttı.
Mart ayında 3 milyon 740 bin 688 geçmiş sorgulaması yapıldı. Bu sayı Şubat ayındaysa 2,8 milyondu.
Mart ayı, geçmiş sorgulama verilerinin kaydedilmeye başlandığı 1998 yılından bu yana en çok başvurunun yapıldığı ay oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü günlük basın toplantısında "Ulusumuzu zor günler bekliyor. Önümüzdeki birkaç hafta korkunç olacak" demişti.
Rusya ABD'ye tıbbi malzeme gönderdi
Rusya'nın gönderdiği maske ve koruyucu ekipman gibi tıbbi malzemelerin olduğu kargo ABD'ye ulaştı.
Rus askeri uçağı Antonov-124 New York'a indi.
Koronavirüs sebepli can kaybının 5 bini aştığı ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "COVID-19'u yenmek için birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle ABD acil ihtiyacı olan koruma ekipmanlarını Rusya'dan almaya karar verdi" açıklamasını yaptı.
Gönderilen malzemeler arasında solunum cihazları olduğu da belirtildi.
Rusya, İtalya'ya da medikal malzeme ve uzman göndermişti.
DSÖ: Koronavirüs vaka sayısı birkaç gün içinde 1 milyona çıkacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının iki kat arttığını söyleyerek, salgının boyutlarına dair derin endişe içinde olduklarını belirtti.
Ghebreyesus "Birkaç gün içinde vaka syaısı 1 milyonu, can kaybıysa 50 bini bulacak" diye konuştu.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre: