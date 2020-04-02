Canlı Canlı DSÖ: Koronavirüs vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şu ana kadar 205 ülkeye yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının birkaç gün içinde 1 milyonu bulacağını açıkladı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre şu anki vaka sayısı 937 bin 567, can kaybıysa 47 bin 256. Öte yandan Rusya ABD'ye içinde maske ve dezenfektan gibi medikal ürünler bulunan bir uçak gönderdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de her ilde vaka görüldüğünü açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.