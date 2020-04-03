Covid-19 salgınıyla ilgili yanıtı hala bilinmeyen 9 soru

Çin'de Aralık ayında tespit edilen yeni tip koronavirüs, ortaya çıkmasından bu yana 3 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen 170'den fazla ülkeyi etkilemeyi ve ölümlere neden olmayı sürdürüyor. BBC Muhabiri James Gallagher, virüsle ilgili yanıtı henüz kesin olarak verilememiş dokuz soruyu inceledi.