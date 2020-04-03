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Dünyada vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı 53 bini geçti
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 16 bine ulaştı. Böylece dünyada vaka sayısı 1 haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlanmış oldu. Can kaybı ise 51 binin üzerinde. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Koronavirüs: Dünyada vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı 53 bini geçti
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 16 bine ulaştı. Böylece dünyada vaka sayısı 1 haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlanmış oldu.
Can kaybı ise 51 binin üzerinde.
Dünya genelinde son durum şöyle: