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Dünyada vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı 53 bini geçti

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 16 bine ulaştı. Böylece dünyada vaka sayısı 1 haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlanmış oldu. Can kaybı ise 51 binin üzerinde. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Koronavirüs: Dünyada vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı 53 bini geçti

    duvar resmi maskeli
    Copyright: Getty Images

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 16 bine ulaştı. Böylece dünyada vaka sayısı 1 haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlanmış oldu.

    Can kaybı ise 51 binin üzerinde.

    Dünya genelinde son durum şöyle:

    • En çok vakanın bulunduğu ABD'de COVID-19'a yakalananların sayısı 240 bini aştı, can kaybıysa 6 binin üzerinde.
    • En çok ölümün meydana geldiği İtalya'da 13 bin 915 kişi hayatını kaybetti.
    • 10 bin 348 kişinin hayatını kaybettiği İspanya, en çok can kaybının yaşandığı 2. ülke.
    • Dünya genelinde 211 bin 775 kişi iyileşti.
    • Türkiye'de 2 Nisan itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 18 bin 135'e yükselirken, can kaybı da 356'ya ulaştı.
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