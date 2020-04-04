Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkış yasağı başladı

DHA Copyright: DHA Kahramanmaraş'ta da yollar kapatıldı Image caption: Kahramanmaraş'ta da yollar kapatıldı

Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle resmen yürürlüğe giren yasaklar, cumartesi gecesi itibarıyla başladı.

Zonguldak ve büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Bu illerin çevre illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında polis ve jandarma ekipleri kontrollerine başladı.

Yasağın başladığı ilk saatlerde özellikle İstanbul ve Ankara'ya geliş ve çıkışlarda yollarda araç yoğunluğu oluştu.

00.01 itibarıyla İstanbul’a giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Polisler özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi.

Diyarbakır’da da polisler tır ve kamyon harici tüm araçları durdurdu. İzin belgesi olmayan araçlar geri gönderildi.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülere ayrıca ateş ölçümü de yapılıyor.

Araç geçişine izin verilecek istisnalar

Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabiliyor.