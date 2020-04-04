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Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkış yasağı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yasaklar, gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlandı. 30 büyükşehir ile Zonguldak belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına gece yarısı kapatıldı. Uygulama ilk aşamada 15 gün sürecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul'da maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarını kullanamıyor
İstanbul'da bugünden itibaren maske takmayan kişiler metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapuruna binemiyor. Yüzünde maskesi olmayan kişileri bilet turnikesinde güvenlik görevlileri ve otobüs şoförleri maske takmaları konusunda uyararak, maske dağıtıyor.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün artarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, bugünden itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağını açıkladı.
Toplu taşıma araçlarında, "Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan karar gereği toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyalım" şeklinde uyarı yazıları asıldı. Bazı kişilerin ise toplu taşıma aracına bindikten sonra maskesini çıkardığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, sabah saatlerinden itibaren başlayan uygulamayla, gün boyu 100 bin maskenin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.
İmamoğlu, bazı metro istasyonlarında termal kamera uygulamasına geçildiğini, yüksek ateş tespiti yapılan yolcuların toplu ulaşım araçlarına alınmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini belirtti.
Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkış yasağı başladı
Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle resmen yürürlüğe giren yasaklar, cumartesi gecesi itibarıyla başladı.
Zonguldak ve büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.
Bu illerin çevre illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında polis ve jandarma ekipleri kontrollerine başladı.
Yasağın başladığı ilk saatlerde özellikle İstanbul ve Ankara'ya geliş ve çıkışlarda yollarda araç yoğunluğu oluştu.
00.01 itibarıyla İstanbul’a giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.
Polisler özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi.
Diyarbakır’da da polisler tır ve kamyon harici tüm araçları durdurdu. İzin belgesi olmayan araçlar geri gönderildi.
Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülere ayrıca ateş ölçümü de yapılıyor.
Araç geçişine izin verilecek istisnalar
Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabiliyor.
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