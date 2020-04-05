Londra'da koronavirüs nedeniyle beş otobüs şoförü hayatını kaybetti

Londra'da koronavirüs nedeniyle beş otobüs şoförünün hayatını kaybettiği açıklandı.

Londra'ra otobüs şoförlerinin mensubu olduğu sendikanın yaptığı açıklamada, "sağlık çalışanlarını işlerine taşımakla kahramanca bir iş yapan otobüs şoförlerinin hayatını kaybetmeleri bir trajedi" olarak tanımlandı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da ölümlerden ötürü yıkıldığını belirtti.