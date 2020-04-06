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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 275 bine, can kaybı 70 bine yaklaştı
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 275 bine, can kaybı 69 bin 487'ye yükseldi. Vaka sayısının 27 bin 69'a çıktığı Türkiye'de toplam can kaybı da 574. Ölü sayısının 9 bini aştığı ABD'de yetkililer bu hafta ölümlerin tepe noktasına ulaşabileceği uyarısında bulundu. Japonya'da ise bugün OHAL ilan edilebileceği belirtiliyor. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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New York'ta hayvanat bahçesinde bir kaplan bakıcısından koronavirüs kaptı
New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'de bulunan 4 yaşındaki dişi bir Malezya kaplanında koornavirüs tespit edildi.
Iowa'daki Ulusal Veterinerlik Servisleri Laboratuvarı, Nadia isimli kaplanın testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Hayvanat bahçesinin veterineri Nadia'nın kız kardeşi Azul, 2 Sibirya kaplanı ve 3 Afrika aslanında da kuru öksürük görüldüğünü belirtti.
Kaplanların virüsü, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından kaptıkları tahmin ediliyor.
Hayvanların biraz iştah kaybı yaşadığı ancak sağlık durumlarının genel anlamda iyi olduğu açıklandı.
Kaplanların tamamen iyileşmesi bekleniyor.
Daha önce de Belçika'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştığı iddia edilmişti ancak virüsün hayvanlar üzerindeki etkisi henüz tam olarak bilinmiyor.
Japonya'da 6 aylık OHAL "ilan edilebilir"
Japon basını, Başbakan Şinzo Abe'nin bugün uzmanlarla yapacağı görüşmeler sonrası koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik olarak bazı bölgelerde 6 aylık Olağanüstü Hal ilan edebileceğini duyurdu.
TBS kanalı OHAL'in Tokyo ve komşusu 3 vilayeti kapsayacağını belirtti. Osaka da bu vilayetler arasında.
Japonya'da bir ilk olması beklenen OHAL ilanının Salı günü yapılması ve Çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Başbakan Abe, ekonomik etkileri nedeniyle OHAL fikrine sıcak bakmıyordu ancak büyük şehirlerde son günlerde yükselen vaka sayısının Abe'yi bu kararı almak zorunda bırakacağı ifade ediliyor.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Japonya'da vaka sayısı 3 bin 654, can kaybıysa 85.
Ücretsiz maske: PTT sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü, talepler e-Devlet'e kaydırılıyor
20-65 yaş aralığındakilere ücretsiz maske dağıtımı kararının ardından, siparişlerin verileceği online PTT yoğun talebi kaldıramadı, siparişler e-Devlet sistemine kaydırıldı.
Maske sipariş etmek isteyenler maske.epttavm.com adresine girdiğinde "Ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz" açıklamasını görüyor.
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından devlet 20-65 yaş aralığındakilere her hafta 5'li birer paket maske dağıtma kararı almıştı.
Dağıtımın evlere kargo yoluyla yapılacağı açıklanmıştı.
Can kaybı dünya genelinde 70 bine yaklaştı, Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e yükseldi
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 275 bine, can kaybı 69 bin 487'ye yükseldi.
Vaka sayısının 27 bin 69'a çıktığı Türkiye'de toplam can kaybı da 574.
Koronavirüs salgınına dair son veriler şöyle: