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Koronavirüs: Çin'de ilk kez dün hiç can kaybı bildirilmedi, dünyada ölü sayısı 75 bine yaklaştı
Koronavirüsün Aralık ayında ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dün ilk kez koronavirüs nedenli ölüm yaşanmadığı açıklandı. Dünyada ise toplam vaka sayısı 1 milyon 347 bini aşarken, can kaybı 74 bin 808'ye çıktı. 368 binden fazla kişinin koronavirüs kaptığı ABD'de 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı bakımından dünyada 9. sırada olan Türkiye'de de 75 kişi daha hayatını kaybetti, ölüm sayısı 649'a yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Evsizlere konaklama projesi başlatılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında evsizler için de konaklama projesi başlatıldığını açıkladı.
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirileceğini belirtti.
Konaklanan kişilerin temizlik, sağlık, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları karşılanacak.
Projenin giderleri "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları çerçevesinde karşılanacak."
Bakan Selçuk, kaynak tahsisi yapılan ya da vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgilerinin Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işleneceğini vurguladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın koronavirüs testi negatif çıktı, tedbiren hastanede
Ayşe Sayın
Ankara
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, yapılan ilk koronavirüs testinin negatif çıktığı, ancak tedbir amaçlı Ankara'da bir hastanede karantinada tutulduğu belirtildi.
Danışmanına COVID-19 tanısı konulan Yıldız’ın KOAH hastası olması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MHP kaynakları da Yıldız’ın testinin negatif çıktığını ve şu anda hastalık belirtisi görülmediğini ifade ettiler.
MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da Twitter hesabından, “Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Covid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir" paylaşımında bulundu.
Çin'de ilk kez hiç ölüm yok, dünyada can kaybı 75 bine yaklaştı
Koronavirüsün Aralık ayında ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dün ilk kez koronavirüs nedenli ölüm yaşanmadığı açıklandı.
Çin'ni resmi verilerinin geçerliliğine yönelik soru işaretleri olsa da, bu sembolik bir an.
Salgının ilk görüldüğü Wuhan eyaletindeki bazı önlemler de gevşetiliyor. 23 Ocak'ta dışarıya kapatılan kentten çıkışlara ilk kez izin verilecek.
Çin dün ülkede, hepsi dış kaynaklı olmak üzere, 32 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamıştı.
Dünyada son durum ne?
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs dünya genelinde 1 milyon 347 bin 892 kişiye bulaştı, toplam can kaybı 74 bin 808.