Koronavirüs: Çin'de ilk kez dün hiç can kaybı bildirilmedi, dünyada ölü sayısı 75 bine yaklaştı

Koronavirüsün Aralık ayında ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dün ilk kez koronavirüs nedenli ölüm yaşanmadığı açıklandı.

Çin'ni resmi verilerinin geçerliliğine yönelik soru işaretleri olsa da, bu sembolik bir an.

Salgının ilk görüldüğü Wuhan eyaletindeki bazı önlemler de gevşetiliyor. 23 Ocak'ta dışarıya kapatılan kentten çıkışlara ilk kez izin verilecek.

Çin dün ülkede, hepsi dış kaynaklı olmak üzere, 32 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamıştı.

Dünyada son durum ne?

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs dünya genelinde 1 milyon 347 bin 892 kişiye bulaştı, toplam can kaybı 74 bin 808.