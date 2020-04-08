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Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan yaklaşık üç ay sonra 'dış dünyaya açılıyor'
Koronavirüs salgınının Aralık ayında başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez kent dışına çıkmaya izin veriliyor. Tren, hava yolu ve karayolları açılırken, sadece sağlıkllı olduğuna dair "yeşil kod"a sahip kişilerin seyahatine izin veriliyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de ise dün 1736 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de de can kaybı 725'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Salgının başladığı Wuhan 11 hafta sonra 'dış dünyaya açıldı'
Koronavirüsün Aralık ayında ilk görüldüğü yer olan Çin’in Wuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez dışarıya açıldı.
"Sağlıklı" kişiler bugünden itibaren kara, hava ve tren yoluyla kent dışına çıkabilecek.
Sadece cep telefonlarındaki sağlık uygulamasında sağıklı anlamına gelen "yeşil kod"a sahip kişilere seyahat izni veriliyor.
11 milyon kişinin yaşadığı kente giriş çıkışlar 11 haftadır yasaktı.
Çin'de koronavirüs nedeniyle, çoğunluğu Wuhan'da olmak üzere 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı da resmi verilere göre 81 bin 740.