Canlı Canlı Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan yaklaşık üç ay sonra 'dış dünyaya açılıyor'

Koronavirüs salgınının Aralık ayında başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez kent dışına çıkmaya izin veriliyor. Tren, hava yolu ve karayolları açılırken, sadece sağlıkllı olduğuna dair "yeşil kod"a sahip kişilerin seyahatine izin veriliyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de ise dün 1736 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de de can kaybı 725'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.