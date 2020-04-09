Canlı
BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir
Birleşmiş Milletler'in koronavirüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 500 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor. Dünyada koronavirüe yakalananların syaısı 1 buçuk milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 88 bin 538'e yükseldi. Türkiye'de de ölü sayısı 812'ye, vaka sayısı 38 bin 226'ya çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Related Video and Audio
RTL
Canlı anlatım
time_stated_uk
Asya piyasaları yükseliyor, Dolar/TL kuru 6,78 seviyesinde
Koronavirüs salgının vurduğu piyasalar Asya'da toparlanma işaretleri göstermeye başladı. Bugün Asya'daki birçok borsa yükseliş trendinde.
Avustralya'daki S&P/ASX 200 yüzde 1.81, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise yüzde 0.50, Şangay Birleşik Endeksi ise uüzde 0.26 yükseldi.
Japon Nikkei borsası ise Tokyo ve birkaç büyük şehirde daha OHAL ilan edilmesi nedeniyle hafif düştü.
Tokyo'daki Sumitomo Mitsui Varlık Yönetimi'nden Masayuki Kichikawa "Enfeksiyonun zirveye ulaştığına dair işaretler geliyor, bu da piyasalardaki tepkilerde değişime neden oluyor" dedi.
Dolar/TL kuru 6,78 seviyesinde
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise Çarşamba gününü yüzde 0.91 artışla 93 bin 225 puanda tamamladı.
Koronavirüs: Dünyada ve Türkiye'de son durum
Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüse yakalananların sayısı dünya çapında 1 milyon 484 bine yükseldi. Neden olduğu can kaybıysa 88 bin 538.
BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir
Birleşmiş Milletler'in koronavirüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 400 ila 600 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor.
Rapora göre küresel yoksulluk son 30 yıldır ilk kez artacak.
Gelecek hafta Dünay Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve G20 Maliye Bakanları salgının yarattığı krizi görüşmek üzere toplanacak.
BM Üniversitesi'nin araştırması Londra'daki Kings College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) akademisyenlerce kaleme alındı.
ANU'dan Christopher Hoy "Ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha kötü olacak" diyor.