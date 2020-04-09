Canlı Canlı BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir

Play video Koronavirüs: İtalya'da yoksullar zor durumda from BBC Video

Koronavirüs: İtalya'da yoksullar zor durumda BBC 2:03

Birleşmiş Milletler'in koronavirüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 500 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor. Dünyada koronavirüe yakalananların syaısı 1 buçuk milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 88 bin 538'e yükseldi. Türkiye'de de ölü sayısı 812'ye, vaka sayısı 38 bin 226'ya çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.