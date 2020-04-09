maskeli bir satıcı kadın
Canlı

BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir

Birleşmiş Milletler'in koronavirüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 500 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor. Dünyada koronavirüe yakalananların syaısı 1 buçuk milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 88 bin 538'e yükseldi. Türkiye'de de ölü sayısı 812'ye, vaka sayısı 38 bin 226'ya çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Asya piyasaları yükseliyor, Dolar/TL kuru 6,78 seviyesinde

    çinli bir çocuk borsa ekranı önünde
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgının vurduğu piyasalar Asya'da toparlanma işaretleri göstermeye başladı. Bugün Asya'daki birçok borsa yükseliş trendinde.

    Avustralya'daki S&P/ASX 200 yüzde 1.81, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise yüzde 0.50, Şangay Birleşik Endeksi ise uüzde 0.26 yükseldi.

    Japon Nikkei borsası ise Tokyo ve birkaç büyük şehirde daha OHAL ilan edilmesi nedeniyle hafif düştü.

    Tokyo'daki Sumitomo Mitsui Varlık Yönetimi'nden Masayuki Kichikawa "Enfeksiyonun zirveye ulaştığına dair işaretler geliyor, bu da piyasalardaki tepkilerde değişime neden oluyor" dedi.

    Dolar/TL kuru 6,78 seviyesinde

    Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise Çarşamba gününü yüzde 0.91 artışla 93 bin 225 puanda tamamladı.

    • Amerikan doları 6,78 TL seviyesinde
    • Euro 7,37 TL seviyesinde
    • İngiliz sterlini ise 8,39 TL seviyesinde seyrediyor.

  2. Koronavirüs: Dünyada ve Türkiye'de son durum

    Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüse yakalananların sayısı dünya çapında 1 milyon 484 bine yükseldi. Neden olduğu can kaybıysa 88 bin 538.

    • Dünyada en fazla vakanın görüldüğü yer olan ABD'de vaka sayısı 432 bin 132'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bine yaklaştı.
    • İngiltere'de dün ölüm sayısında bir günlük en büyük artış yaşandı. 938 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 7 bin 97'ye çıktı.
    • İtalya 17 bin 669 ölümle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ülke. Ülkedeki yeni vaka sayısı birkaç günlük düşüşün ardından dün hafif yükseldi. Toplam vaka sayısı 139 bin 422.
    • İspanya dünyada en fazla vakanın görüdüğü 2. ülke. 148 bin 220 kişide koronavirüs tespit edilirken, ülkede 14 bin 792 kişi öldü.
    • 113 bin 296 vakanın görüldüğü Almanya'da can kaybı ise 2 bin 349.
    • Türkiye'de dün açıklanan son verilere göre 87 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 812'ye, vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.
    • Dünya genelinde koronavirüsten iyleşenlerin sayısı ise 329 bin 876.

  3. BM: Koronavirüs dünyada yarım milyar insanı daha yoksulluğa itebilir

    yardım taşıyan bir aile
    Copyright: Getty Images

    Birleşmiş Milletler'in koronavirüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 400 ila 600 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor.

    Rapora göre küresel yoksulluk son 30 yıldır ilk kez artacak.

    Gelecek hafta Dünay Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve G20 Maliye Bakanları salgının yarattığı krizi görüşmek üzere toplanacak.

    BM Üniversitesi'nin araştırması Londra'daki Kings College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) akademisyenlerce kaleme alındı.

    ANU'dan Christopher Hoy "Ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha kötü olacak" diyor.

Yukarı dön