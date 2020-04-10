Canlı Canlı Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 1,6 milyona çıktı, can kaybı 100 bine yaklaştı

Play video Koronavirüs huzurevinde kalanları olumsuz etkiledi from BBC Video

Koronavirüs huzurevinde kalanları olumsuz etkiledi BBC 3:06

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 1 milyon 602 bin 216'ya, can kaybı 95 bin 735'e çıktı. Bu, 1 haftadavaka sayısının 600 binden fazla arttığını gösteriyor. New York'ta, ABD dışındaki tüm ülkelerden daha fazla vaka bulunuyor. Türkiye'de de vaka sayısı 42 bin 282'ye, can kaybı 908'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.