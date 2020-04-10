türkiye'de maskeli bir kadın
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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 1,6 milyona çıktı, can kaybı 100 bine yaklaştı

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 1 milyon 602 bin 216'ya, can kaybı 95 bin 735'e çıktı. Bu, 1 haftadavaka sayısının 600 binden fazla arttığını gösteriyor. New York'ta, ABD dışındaki tüm ülkelerden daha fazla vaka bulunuyor. Türkiye'de de vaka sayısı 42 bin 282'ye, can kaybı 908'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. New York'ta ABD dışındaki ülkelerin her birinden daha fazla vaka bulunuyor

    new york mezar
    Copyright: Reuters

    Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'nin New York kentinde yaklaşık 160 bin pozitif koronavirüs vakası tespit edildi.

    Bu New York'ta tek başına, ABD dışındaki ülkelerin her birinden daha fazla koronavirüs vakası bulunduğu anlamına geliyor.

    Kentte can kaybıysa 7 bin civarında.

    Kentte son iki gündürse koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısında düşüş var.

  2. Dünya genelinde vaka sayısı 1,6 milyona çıktı, can kaybı 100 bine yaklaştı

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 1 milyon 602 bin 216'ya, can kaybı 95 bin 735'e çıktı. Bu, 1 haftadavaka sayısının 600 binden fazla arttığını gösteriyor.

    Bazı ülkelerde son durum şöyle:

    • Türkiye'de vaka sayısı 42 bin 282'ye, can kaybı 908'e yükseldi.
    • New York'ta, ABD dışındaki ülkelerin her birinden daha fazla vaka bulunuyor. Kentte COVID-19'a yakalananların sayısı dün 10 bin daha artarsak 159 bin 937'ye yükseldi. Kentte can kaybı ise yaklaşık 7 bin. ABD'de ise toplam vaka sayısı 466 bin 33, can kaybı ise 16 binin üzerinde.
    • 18 bin 279 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, dünya genelinde en fazla ölümün yaşandığı ülke.
    • 153 bin 222 vakanın görüldüğü İspanya'da cna kayıysa 15 bin 447.
    • 65 bin 872 vakanın görüldüğü İngiltere'de can kaybıysa 7 bin 978.
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