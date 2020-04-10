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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 1,6 milyona çıktı, can kaybı 100 bine yaklaştı
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 1 milyon 602 bin 216'ya, can kaybı 95 bin 735'e çıktı. Bu, 1 haftadavaka sayısının 600 binden fazla arttığını gösteriyor. New York'ta, ABD dışındaki tüm ülkelerden daha fazla vaka bulunuyor. Türkiye'de de vaka sayısı 42 bin 282'ye, can kaybı 908'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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New York'ta ABD dışındaki ülkelerin her birinden daha fazla vaka bulunuyor
Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'nin New York kentinde yaklaşık 160 bin pozitif koronavirüs vakası tespit edildi.
Bu New York'ta tek başına, ABD dışındaki ülkelerin her birinden daha fazla koronavirüs vakası bulunduğu anlamına geliyor.
Kentte can kaybıysa 7 bin civarında.
Kentte son iki gündürse koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısında düşüş var.
Dünya genelinde vaka sayısı 1,6 milyona çıktı, can kaybı 100 bine yaklaştı
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 1 milyon 602 bin 216'ya, can kaybı 95 bin 735'e çıktı. Bu, 1 haftadavaka sayısının 600 binden fazla arttığını gösteriyor.
Bazı ülkelerde son durum şöyle: