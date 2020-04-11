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ABD, koronavirüsten tek bir günde 2 bini aşkın can kaybı açıklayan ilk ülke oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre son 24 saatte ülkede 2108 kişi ölürken, vaka sayısı da 500 binin üzerine çıktı.

ABD, kısa sürede koronavirüsten en çok can kaybı veren ülke olma özelliğini İtalya’dan alabilir.

Ancak Beyaz Saray yetkilileri, salgının ABD’de yatay seyir izlemeye başladığını söyledi.

Dr. Deborah Birx, salgının yavaşladığını gösteren işaretler bulunduğunu belirtti ancak “Bunlar cesaret verici olsa da, hala zirve noktasına ulaşmadık” uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump da ABD’nin baştaki 100 bin ölüm tahmilerinden daha az can kaybı vermesini beklediğini söyledi.