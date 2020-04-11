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ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu
Amerikan Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de son 24 saatte 2108 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti. Ülkede virüs vakalarının sayısı 500 bini aştı. ABD, yakında İtalya'yı geçerek virüsün en fazla can kaybına yol açtığı ülke olabilir. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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ABD'de koronavirüsten tek bir günde 2 binden fazla can kaybı, vaka sayısı 500 bini aştı
ABD, koronavirüsten tek bir günde 2 bini aşkın can kaybı açıklayan ilk ülke oldu.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre son 24 saatte ülkede 2108 kişi ölürken, vaka sayısı da 500 binin üzerine çıktı.
ABD, kısa sürede koronavirüsten en çok can kaybı veren ülke olma özelliğini İtalya’dan alabilir.
Ancak Beyaz Saray yetkilileri, salgının ABD’de yatay seyir izlemeye başladığını söyledi.
Dr. Deborah Birx, salgının yavaşladığını gösteren işaretler bulunduğunu belirtti ancak “Bunlar cesaret verici olsa da, hala zirve noktasına ulaşmadık” uyarısında bulundu.
Başkan Donald Trump da ABD’nin baştaki 100 bin ölüm tahmilerinden daha az can kaybı vermesini beklediğini söyledi.