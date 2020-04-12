Korona
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İngiltere yoksul ülkelere 200 milyon sterlin yardım sözü verdi

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Canlı anlatım

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  1. Post update

    BBC Türkçe’nin Türkiye’den ve dünyadan koronavirüs haberlerini aktardığı canlı anlatım sayfasına hoşgeldiniz. Son gelişmeler:

    • Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, şimdiye kadar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 108.867 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1 milyon 777 bin 666.
    • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi günü 95 Covid-19 hastasının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 1.101 oldu. Koca, Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayısının ilk kez azaldığını duyurdu.
    • ABD dünya genelinde koronavirüsten ölümlerin en çok yaşandığı ülke oldu. ABD'de Cumartesi günü 2.000'den fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu New York eyaletinde yaşandı.
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