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haberlerini aktardığı canlı anlatım sayfasına hoşgeldiniz. Son gelişmeler:
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, şimdiye
kadar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 108.867 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 1 milyon 777 bin 666.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi günü 95 Covid-19
hastasının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam hayatını kaybedenlerin
sayısı 1.101 oldu. Koca, Türkiye ölçeğinde yoğun
bakım toplam hasta sayısının ilk kez azaldığını duyurdu.
ABD dünya genelinde koronavirüsten ölümlerin en çok yaşandığı
ülke oldu. ABD'de Cumartesi günü 2.000'den fazla kişi koronavirüs nedeniyle
hayatını kaybetti. Ölümlerin
çoğu New York eyaletinde yaşandı.
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BBC Türkçe’nin Türkiye’den ve dünyadan koronavirüs haberlerini aktardığı canlı anlatım sayfasına hoşgeldiniz. Son gelişmeler: