Koronavirüs: Çin'de 108 yeni vaka tespit edildi, dünyada can kaybı 114 bini aştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kararıyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Selvi'nin aktardığına göre Soylu, karar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek, Cuma gecesi açıklanan sokağa çıkma yasağının neden olduğu kargaşadan ötürü sorumluluğun kendisinde olduğunu ve istifa etmek istediğini söyledi.

Selvi yazısında şu diyaloğu aktardı:

Erdoğan: Gerek yok.

Soylu: Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum.

Soylu'nun, koronavirüs salgınına yönelik önlem amacıyla 10 Nisan gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan "izdiham" görüntüleri nedeniyle aldığı istifa kararını, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemişti.