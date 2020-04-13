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Koronavirüs: Çin'de 108 yeni vaka tespit edildi, dünyada can kaybı 114 bini aştı

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de 6 hafta sonra ilk kez tespit edilen yeni vakaların sayısında büyük artış oldu. Pazar günü 98'i dış kaynaklı olmak üzere 108 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Dünya genelindeki can kaybıysa 114 binin üzerine çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Koronavirüs: Dünyada son durum

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 850 bin 966'ya, can kaybıysa 114 bin 251'e yükseldi.

    • Dünyada en fazla can kaybının olduğu ülke ABD. ABD'deki toplam can kaybı 20 bin 457, vaka sayısı ise 557 bin 590. ülkede 31 bin 270 kişi de COVID-19'u atlatarak iyileşti.
    • ABD'yi 166 bin 831 vakayla İspanya izliyor. ülkedeki can kaybıysa 17 bin 209.
    • İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 19 bin 899.
    • Türkiye'de dün güncellenen verilere göre şu ana kadar 56 bin 956 vaka görüldü, 1198 kişi hayatını kaybetti.
    • İngiltere'de de vaka sayısı 85 bin 208'e çıkarken, 10 bin 612 kişi hayatını kaybetti.
    abd'de bir doktor
    Copyright: Getty Images

  2. Hürriyet yazarı Selvi: Soylu, istifa öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kararıyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

    Selvi'nin aktardığına göre Soylu, karar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek, Cuma gecesi açıklanan sokağa çıkma yasağının neden olduğu kargaşadan ötürü sorumluluğun kendisinde olduğunu ve istifa etmek istediğini söyledi.

    Selvi yazısında şu diyaloğu aktardı:

    Erdoğan: Gerek yok.

    Soylu: Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum.

    Soylu'nun, koronavirüs salgınına yönelik önlem amacıyla 10 Nisan gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan "izdiham" görüntüleri nedeniyle aldığı istifa kararını, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemişti.

  3. Çin'de son 6 haftanın en yüksek yeni vaka sayısı

    çin'de yemek dükkanı
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de 6 hafta sonra ilk kez tespit edilen yeni vakalar sayısında büyük artış oldu.

    Pazar günü 98'i dış kaynaklı olmak üzere 108 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

    Yeni vaka sayısındaki artışın büyük olması, seyahat önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte 2. dalga salgın olabileceği endişesini gündeme getirdi.

    Salgının başladığı Wuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından geçen hafta dış dünyaya açıldı.

    Çin'de Pazar günü yaşanan 2 ölümle birlikte ülkede toplam can kaybı 3 bin 341'e yükseldi.

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