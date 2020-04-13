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Koronavirüs: Çin'de 108 yeni vaka tespit edildi, dünyada can kaybı 114 bini aştı
Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de 6 hafta sonra ilk kez tespit edilen yeni vakaların sayısında büyük artış oldu. Pazar günü 98'i dış kaynaklı olmak üzere 108 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Dünya genelindeki can kaybıysa 114 binin üzerine çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Koronavirüs: Dünyada son durum
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 850 bin 966'ya, can kaybıysa 114 bin 251'e yükseldi.
Hürriyet yazarı Selvi: Soylu, istifa öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kararıyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.
Selvi'nin aktardığına göre Soylu, karar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek, Cuma gecesi açıklanan sokağa çıkma yasağının neden olduğu kargaşadan ötürü sorumluluğun kendisinde olduğunu ve istifa etmek istediğini söyledi.
Selvi yazısında şu diyaloğu aktardı:
Erdoğan: Gerek yok.
Soylu: Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum.
Soylu'nun, koronavirüs salgınına yönelik önlem amacıyla 10 Nisan gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan "izdiham" görüntüleri nedeniyle aldığı istifa kararını, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemişti.
Çin'de son 6 haftanın en yüksek yeni vaka sayısı
Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de 6 hafta sonra ilk kez tespit edilen yeni vakalar sayısında büyük artış oldu.
Pazar günü 98'i dış kaynaklı olmak üzere 108 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.
Yeni vaka sayısındaki artışın büyük olması, seyahat önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte 2. dalga salgın olabileceği endişesini gündeme getirdi.
Salgının başladığı Wuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından geçen hafta dış dünyaya açıldı.
Çin'de Pazar günü yaşanan 2 ölümle birlikte ülkede toplam can kaybı 3 bin 341'e yükseldi.