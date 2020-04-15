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Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasına olanak veren yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Yasayla koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi sağlanacak. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 2 milyona yaklaştı. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Koronavirüs: Dünyada son durum ne?
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs görülen kişi sayısı dünya genelinde 2 milyona yaklaşırken, can kaybı 126 bini aştı.
Dünya genelinde ve bazı ülkelerde durum şöyle:
Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Ceza İnfaz Yasası'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.
İstanbul, Ankara ve Adıyaman cezaevlerinden tahliye edilenler otobüslerle şehir merkezlerine götürüldü.
Adalet Bakanlığı tahliyelerin Cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.
Bazı suçlarda infaz indirimine ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasına olanak veren yasayla birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi sağlanacak.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede tahliye sürecinde kolluk kuvvetlerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının kalabalıklaşmasına izin vermeyeceği, basın mensuplarını da belli bir noktadan çekim yapmaları konusunda uyaracağı bildirildi. DHA'nın haberine göre tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.
Düzenlemede "terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar" kapsam dışı bırakıldı.