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Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasına olanak veren yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Yasayla koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi sağlanacak. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 2 milyona yaklaştı. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Koronavirüs: Dünyada son durum ne?

    maskeli kişi ve bir bina kalplerle
    Copyright: Getty Images

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs görülen kişi sayısı dünya genelinde 2 milyona yaklaşırken, can kaybı 126 bini aştı.

    Dünya genelinde ve bazı ülkelerde durum şöyle:

    • Dünyada tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 982 bin 552, can kaybı 126 bin 753.
    • ABD'de 609 bin 422 vaka tespit edildi. Ölü sayısı 24 bin 429.
    • İtalya'da ölü sayısı 21 bin 67, vaka sayısının artışındaki azalma ise sürüyor. Toplam vaka sayısı 162 bin 488.
    • 174 bin 60 vakanı bulunduğu İspanya'da 18 bin 255 kişi hayatını kaybetti.
    • Türkiye'de can kaybı 1403'e, vaka sayısı da 65 bin 111'e yükseldi.

  2. Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

    tahliye
    Copyright: DHA

    TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Ceza İnfaz Yasası'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.

    İstanbul, Ankara ve Adıyaman cezaevlerinden tahliye edilenler otobüslerle şehir merkezlerine götürüldü.

    Adalet Bakanlığı tahliyelerin Cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

    Bazı suçlarda infaz indirimine ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasına olanak veren yasayla birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi sağlanacak.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede tahliye sürecinde kolluk kuvvetlerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının kalabalıklaşmasına izin vermeyeceği, basın mensuplarını da belli bir noktadan çekim yapmaları konusunda uyaracağı bildirildi. DHA'nın haberine göre tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

    Düzenlemede "terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar" kapsam dışı bırakıldı.

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