Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

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TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Ceza İnfaz Yasası'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İstanbul, Ankara ve Adıyaman cezaevlerinden tahliye edilenler otobüslerle şehir merkezlerine götürüldü.

Adalet Bakanlığı tahliyelerin Cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Bazı suçlarda infaz indirimine ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasına olanak veren yasayla birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede tahliye sürecinde kolluk kuvvetlerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının kalabalıklaşmasına izin vermeyeceği, basın mensuplarını da belli bir noktadan çekim yapmaları konusunda uyaracağı bildirildi. DHA'nın haberine göre tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Düzenlemede "terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar" kapsam dışı bırakıldı.