pazarda bir sağlık görevlisi
Canlı

Koronavirüs: Salgına karşı yeni ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni teklifler içeren ve AKP tarafından meclise sunulan 15 maddelik torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni tedbir paketiyle, işten çıkarma 3 ay boyunca yasaklanırken, işverene, mevcut mevzuatta olmayan "ücretsiz izne çıkarma" hakkı tanınıyor. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1518'e yükseldi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Koronavirüs: Dünyada ve Türkiye'de son durum

    protestocular
    Copyright: Getty Images
    Image caption: ABD'nin Michigan eyaletinde bir grup sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto etti. Eyalette 27 binden fazla vaka bulunuyor.

    Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 65 bine yaklaşırken, can kaybı da 137 bin 108'e yükseldi.

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre:

    • ABD'de 629 bin 264 vaka tespit edildi, can kaybı 26 bin 708.
    • Vaka sayısında ABD'yi 180 bin 659 vakayla İspanya izliyor. Ülkede can kaybı da 18 bin 812.
    • İtalya, ABD'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke. 21 bin 645 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 165 bin 155.
    • İngiltere'de can kaybı 12 bin 868'e çıkarken, sokağa çıkma kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatılması bekleniyor.
    • Türkiye'de vaka sayısı 69 bin 392'ye yükseldi, can kaybıysa 1518. Türkiye'de toplam iyileşen kişi sayısı da 512 bin 252.

  2. Koronavirüs salgınına karşı yeni ekonomik önlemler içeren torba yasa TBMM'de kabul edildi

    tbmm
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni teklifler içeren ve AKP tarafından meclise sunulan 15 maddelik torba yasa sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Yeni tedbir paketiyle, işten çıkarma 3 ay boyunca yasaklanırken, işverene, mevcut mevzuatta olmayan "ücretsiz izne çıkarma" hakkı tanınıyor.

    Düzenlemeye Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle, belediyelerin 3 ay ertelenen ödemelerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan yıllık taksit ödemeleri de eklendi.

    Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

    • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak
    • Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek
    • Türkiye Varlık Fonu'nun satın alacağı şirketlerden olası kaynak çıkışının engellenmesi ve Fonun denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunulması tarihi, Haziran yerine Eylül olacak

    Yeni ekonomik tedbir yasasının detayları için TIKLAYIN.

Yukarı dön