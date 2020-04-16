Canlı
Koronavirüs: Salgına karşı yeni ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni teklifler içeren ve AKP tarafından meclise sunulan 15 maddelik torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni tedbir paketiyle, işten çıkarma 3 ay boyunca yasaklanırken, işverene, mevcut mevzuatta olmayan "ücretsiz izne çıkarma" hakkı tanınıyor. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1518'e yükseldi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Koronavirüs: Dünyada ve Türkiye'de son durum
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 65 bine yaklaşırken, can kaybı da 137 bin 108'e yükseldi.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre:
Koronavirüs salgınına karşı yeni ekonomik önlemler içeren torba yasa TBMM'de kabul edildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni teklifler içeren ve AKP tarafından meclise sunulan 15 maddelik torba yasa sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Yeni tedbir paketiyle, işten çıkarma 3 ay boyunca yasaklanırken, işverene, mevcut mevzuatta olmayan "ücretsiz izne çıkarma" hakkı tanınıyor.
Düzenlemeye Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle, belediyelerin 3 ay ertelenen ödemelerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan yıllık taksit ödemeleri de eklendi.
Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:
Yeni ekonomik tedbir yasasının detayları için TIKLAYIN.