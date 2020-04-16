Canlı Canlı Koronavirüs: Salgına karşı yeni ekonomik önlemler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

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Sağlık çalışanlarının en zor anları BBC 4:31

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni teklifler içeren ve AKP tarafından meclise sunulan 15 maddelik torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni tedbir paketiyle, işten çıkarma 3 ay boyunca yasaklanırken, işverene, mevcut mevzuatta olmayan "ücretsiz izne çıkarma" hakkı tanınıyor. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1518'e yükseldi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.