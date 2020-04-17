AFP Copyright: AFP Hollanda Başbakanı Mark Rutte Image caption: Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayında, ülkesindeki bütün Müslümanları, iftar ziyaretleri yerine, evde oruç açmaya çağırdı.

Mark Rutte, "Hollanda'daki tüm Müslümanlardan, iftar saatini evde, ailesiyle birlikte geçirmelerini istiyorum. Bu gerçekten önemli. Ne kadar zor olursa olsun, Ramazan ayında da koronavirüs için alınan önlemlere uyun" dedi.

Rutte, birçok caminin ve Müslüman örgütünün, koronavirüsle mücadele konusundaki tutumunu da takdir ettiğini söyledi.

Hollanda'da Müslümanlar genellikle her yıl camilerde, derneklerinde ve evlerinde kalabalık iftar sofraları düzenlerken, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle buna izin verilmeyecek.

Salgın nedeniyle camiler ve diğer ibadethanelerin 1 Haziran'a kadar kapalı olduğu ülkede, toplu teravih namazları da kılınmayacak.

Hollanda, koronavirüs tehdidi nedeniyle üçten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladığı için, evlerde aile dışından kişilerle toplu iftar da yapılamayacak.