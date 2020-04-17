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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.769 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1769'a yükseldiğini söyledi. Toplam vaka sayısı da 78.546'ya çıktı. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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P&G'nin satışları tüketicinin koronavirüs nedeniyle stok yapması sonucu birinci çeyrekte %5 yükseldi
P&G'nin satışları tüketicinin koronavirüs nedeniyle stok yapması sonucu birinci çeyrekte %5 yükseldi.
Reuters'ın haberine göre Procter & Gamble'ın satışları ilk çeyrekte tüketicilerin koronavirüse karşı alınan tecrit uygulamaları nedeniyle çocuk bezinden deterjan ve tuvalet kağıdına kadar pek çok ürünü stoklamasıyla birlikte %5 arttı.
ABD merkezli şirketin açıklanan bilanço rakamlarına göre net kârı geçen yılın birinci çeyreğindeki 2,75 milyar dolar, yani hisse başına 1,04 dolardan 2,92 milyar dolara, yani hisse başına 1,12 dolara yükseldi.
Şirketin net satışları 16,46 milyar dolardan 17,21 milyar dolara yükseldi.
Ancak şirket, kurlardaki dalgalanmayı hesaba katarak yıllık satış büyüme hedefini %4-%5'den %3-%4'e düşürdü.
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile küresel mücadele için Lady Gaga'nın organizatörü olduğu, çok sayıda sanatçının katılımıyla bu cumartesi canlı bir etkinlik gerçekleştirecek
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile küresel mücadele için organizatörleri arasında Lady Gaga'nın da olduğu, çok sayıda sanatçının katılımıyla bu cumartesi canlı bir etkinlik gerçekleştirecek.
Müzisyenlerin, komedyenlerin ve hayırseverlerin bir araya geleceği bu sanal etkinlikte, dünya vatandaşlarının evde kalması teşvik edileceği gibi mücadelenin ön safhasında olan sağlık çalışanlarına da destek verilecek.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 ile mücadele fonuna katkı sağlanması için bağış toplanacak.
Hollanda Başbakanı Rutte'den ülkesindeki Müslümanlara çağrı: Orucunuzu evde açın
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayında, ülkesindeki bütün Müslümanları, iftar ziyaretleri yerine, evde oruç açmaya çağırdı.
Mark Rutte, "Hollanda'daki tüm Müslümanlardan, iftar saatini evde, ailesiyle birlikte geçirmelerini istiyorum. Bu gerçekten önemli. Ne kadar zor olursa olsun, Ramazan ayında da koronavirüs için alınan önlemlere uyun" dedi.
Rutte, birçok caminin ve Müslüman örgütünün, koronavirüsle mücadele konusundaki tutumunu da takdir ettiğini söyledi.
Hollanda'da Müslümanlar genellikle her yıl camilerde, derneklerinde ve evlerinde kalabalık iftar sofraları düzenlerken, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle buna izin verilmeyecek.
Salgın nedeniyle camiler ve diğer ibadethanelerin 1 Haziran'a kadar kapalı olduğu ülkede, toplu teravih namazları da kılınmayacak.
Hollanda, koronavirüs tehdidi nedeniyle üçten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladığı için, evlerde aile dışından kişilerle toplu iftar da yapılamayacak.
New York Valisi Cuomo, test kapasitelerinin artırılması için federal hükümetten yardım istedi
New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de federal hükümetin test kapasitelerinin artırılması konusunda eyaletlere daha fazla yardım etmesi gerektiğini söyledi.
Andrew Cuomo, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada eyalet yönetimlerinin daha önce karşılaşmadıkları bir durumla yüzleştiklerini, federal hükümetin kendilerine yeterince yardımcı olmadığını belirtti.
Cuomo, halen koronavirüs testleri konusunda "kargaşa" yaşandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, eyaletlerde test sürecini valilerin yönetmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Trump, Cuomo'nın basın toplantısı sürerken Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vali Cuomo daha fazla 'iş yapmalı' ve daha az 'şikayet etmeli'. Çık dışarı ve görevini yerine getir. Sus artık!" dedi.
Trump ayrıca New York için ürettikleri çok fazla hastane yatağının kullanılmadığını iddia etti; eyalete çok fazla solunum cihazı gönderdiklerini söyledi.
New York'ta dün 630 kişi daha koronavirüs sonucu hayatıı kaybetmiş e 2 bin kişi daha virüse yakalanmıştı.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de 672 binden fazla koronavirüs vakası var. Can kaybı sayısı ise 34 bine yaklaştı.
Ülkede yaşamını yitirenlerin 11 binden fazlası New York'ta yaşıyordu.
TCMB koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirleri açıkladı
TCMB tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin %10'una genişletirken bir önceki uygulamasının aksine İşsizlik Fonu kaynaklı tahvil alımlarını bu kez limite dahil etti.
TCMB'nin bir önceki uygulamasında tahvil alımları aktif büyüklüğün %5'i olarak belirlenmiş ancak İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı alımlar için bir limit belirlenmemişti.TCMB bugün "Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami %10'luk toplam limit dahilinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" dedi.Banka önlemleri piyasa derinliğini korunmak, para politikası aktarım mekanizmasını güçlendirilmek ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla aldığını açıkladı.
İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı
İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle gece yarısından itibaren deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.
İl sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak da yasaklandı.
Amerikalı caz müzisyeni, besteci ve saksofoncu Lee Konitz koronavirüs sonucu hayatını kaybetti
Amerikalı ünlü caz müzisyeni, besteci ve saksofoncu Lee Konitz koronavirüs sonucu 92 yaşında hayatını kaybetti.
Lee Konitz özellikle Miles Davis’in 1957’te yayımlanan “Birth of the Cool” albümündeki katkısıyla tanınmıştı.
Albüm, 1950'lerin “cool jazz" akımına ilham vermişti.
90'lı yaşlarına kadar saksafon çalmayaö hatta bazen turnelerde sahne almaya devam eden Konitz, tüm hayatını müzikle geçirdiği için kendisini çok şanslı hissettiğini söylemişti.
Yeğeni, Lee Konitz'in koronavirüsten önce zatürreye yakalandığını açıkladı.
İtalya’da 24 saatte 575 kişi daha öldü, iyileşenlerin sayısı rekor kırdı
Övgü Pınar
Roma
İtalya’da koronavirüs salgınında 575 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22 bin 745’e çıktı.
Can kaybı sayısı düne göre artış gösterdi. Dün 525 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede son 1 hafta içinde kaydedilen ortalama günlük can kaybı 556 oldu.
Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı yüzde 2,1’lik artışla 172 bin 434’ye yükseldi. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı düne göre geriledi. Dün bu oran yüzde 2,3’tü.
Bir gün içinde iyileşen Covid-19 hastası sayısı ise bugün en yüksek seviyeye ulaştı. 2 bin 563 kişinin daha iyileşmesiyle salgın başından bu yana iyileşenlerin sayısı 42 bin 727’ye ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısındaki düşüş de 2 haftadır aralıksız sürüyor. Yoğun bakımdakilerin sayısı düne göre 124 azalarak 2 bin 812’ye düştü.
İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında özel bir aşı ekibi oluşturuldu
İngiltere'de iş dünyasından sorumlu bakan Alok Sharma, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özel bir aşı ekibi oluşturduklarını açıkladı.
Alok Sharma hükümetin liderliğinde görev yapacak bu ekibin, İngiltere'de koronavirüs aşısının geliştirilmesini ve üretilmesini hızlandıracağını söyledi.
Sharma, ekibin kendisine ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'a düzenli olarak rapor vereceğini belirtti.
Ekibin başında hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance ve ülkenin önde gelen tıp yetkililerinden Profesör Jonathan van Tam olacak.
Hükümet yetkililerinin yanı sıra akademi dünyasından ve sağlık sektöründen önde gelen isimler de ekipte görev yapacak.
Bakan Sharma, koronavirüs aşısı geliştirilmesinin "aylar" süreceğini söyledi.
Hükümetin doğru adımları doğru zamanda attığını belirten bakan Sharma, "Özellikle Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için sokağa çıkma kısıtlamalarını en az 3 daha uzattık. İkinci bir koronavirüs dalgası en kötü şey olur" dedi.
Ülkede son 24 saatte hastanelerde 847 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi.
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa'da bir gün
BBC Türkçe ekibi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüsle yürütülen mücadeleyi gözlemlemek için bir gün geçirdi.
Bu sürede Covid-19 ilk başvuru merkezi, Covid-19 servisleri ve Covid-19 yoğun bakım servisinde çekimler yapıldı.
Bir grup doktor, hemşire, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve hastayla görüşülen ve koronavirüsle mücadelenin göz önünde olmayan kısmında neler yaşandığının gözlemlendiği video için tıklayın:
İngiltere'de İşçi Partisi'nden hükümete çağrı: Hangi durumlarda maske takılması gerektiğini açıklamalısınız
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, dışarıya maskesiz çıkılmaması özellikle de toplu taşıma araçlarında gerektiğini söyleyen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'a destek verdi.
BBC'ye konuşan Starmer, hükümetin maske takılması konusundaki tavsiyesini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Starmer, "Hükümet halka hangi durumlarda maske takmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunmalı" dedi.
Ana muhalefet lideri, hükümetin sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırılması konusundaki çıkış stratejisini de açıklaması gerektiğini belirtti.
İngiltere'de hükümet halka dışarıya çıkarken mutlaka maske takmaları gerektiği yönünde herhangi bir tavsiyede bulunmuş değil.
4 yıl önce Londra Belediye Başkanı seçilen Sadiq Khan da İşçi Partisi'nden.
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle Mayıs ayında yapılacak yerel seçimler ertelenmişti.
İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon tamamlanacak ancak kulüpler takvim açıklamadı
İngiltere'de Premier Lig kulüpleri, sezonu, kalan 92 maçın tamamını oynayarak bitirmeyi kararlaştırdı.
Ancak 20 kulüp bugün yaptıkları toplantıda maçların en geç hangi tarihte başlaması gerektiğine dair bir açıklama yapmadı.
İngiliz basınında ise daha önce kulüplerin bugün sezonu 30 Haziran'a kadar tamamlamayı tartışacağı yönünde haberler yayımlanmıştı.
Bugünkü toplantıda "çeşitli takvim modellerinin" ele alındığı belirtildi.
Ligde sezonun kalan 92 maçının da seyircisiz oynanması bekleniyor.
Son dakikaSağlık Bakanı Koca: 1 hafta - 10 gün içerisinde pik noktasına ulaşabiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.
Bugüne kadar toplamda 558.413 test yapıldığını açıklayan bakan Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir ama vaka artış hızımızda düşüş görüyoruz" dedi.
Avrupa'da bazı ülkeler sokağa çıkma kısıtlarını hafifletiyor
Bazı Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlandırmalarını hafifletmeye başladı.
Çek Cumhuriyeti: Dükkanlar 20 Nisan’da yeniden açılacak. Daha büyük dükkanlar 11 Mayıs’ta, restoranlar ve alışveriş merkezleri 8 Haziran’da kapılarını yeniden açacak.
Danimarka: Kuaför ve güzellik merkezleri gibi küçük işletmeler 20 Nisan’da açılacak. Ülkede sınırlandırmaların hafifletilmesinin ilk adımı olarak bu hafta okullar ve kreşler açılmıştı.
Almanya: Dükkanların ve okulların 4 Mayıs’ta yarı zamanlı açılması planlanıyor. Ancak sosyal mesafelenme kuralları 3 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacak.
Norveç: Anaokulları 20 Nisan’da açılacak, ilkokul 1’den 4’e kadar sınıflar da bir sonraki hafta eğitim-öğretim hayatına başlayacak. Kuaför ve güzellik merkezleri de bu ay içerisinde yeniden açılacak.
Polonya: Parklar ve ormanlar 20 Nisan’da yeniden açılacak ve dükkanlardaki insan sayısına dair sınırlandırmalar hafifletilecek.
İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 14.576'ya çıktı
İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 847 artarak, toplamda 14.576'ya çıktı.
Toplamda 341.551 kişiye test yapıldığı, bu kişilerden 108.692'sinin koronavirüs pozitif çıktığı açıklandı.
Google: Dolandırıcılar kullanıcılara Covid-19 ile ilgili günde 18 milyon sahte e-posta gönderiyor
Arama motoru Google, dolandırıcıların Covid-19 ile ilgili e-postalar aracılığıyla kullanıcıların kimlik ve kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre sadece bir günde 18 milyon e-posta gönderiliyor.
Şirket, Covid-19 salgınının dolandırıcılık faaliyetlerinde patlamaya yol açtığını ve günde 100 milyondan fazla bu tür e-postayı bloke ettiklerini açıkladı. Geçen hafta gönderilen bu tür e-postaların yüzde 25’inin koronavirüs ile ilgili olduğu kaydedildi.
Teknoloji devi, koronavirüsün gelmiş geçmiş en büyük e-dolandırıcılık aracı haline gelmiş olabileceğini belirtiyor.
Google’ın e-posta servisi Gmail dünya çapında 1.5 milyar kişi tarafından kullanılıyor.
Sahte e-postaların insanları kandırmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve hükümet kurumlarını taklit ettikleri belirtiliyor.
Sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle, 30 büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması nedeniyle riskli görülen Zonguldak'ta bu gece başlayacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi bazı kentlerde sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.
Pazarcılar önlem olarak tezgahlar arasında boşluk bırakırken, pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol edildi, maskesiz kişiler pazarlara alınmadı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da da zabıta ekipleri maske kontrolünün yanı sıra pazar alanına giriş yapacak vatandaşların ateşini ölçtü.
Öte yandan güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü.
Kadın Meclisleri'nden çağrı: Kadınlar tahliyelere ilişkin acilen haberdar edilmeli
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan uyarı: "Alışverişinizi son ana bırakmayın"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu gece yarısı başlayacak sokağa çıkma sınırlamaları öncesinde açıklama yaptı.
Marketlerin 21.00’a kadar açık olacağını söyleyen Vali Yerlikaya, “Alışverişinizi son ana bırakmayın” dedi, fırınların hafta sonu açık olacağını kaydetti.
Açıklamadan satır başları şu şekilde:
Dr. Mehmet Öz tepki çeken sözlerinin 'hatalı olduğunu' söyledi
Dr. Mehmet Öz, ABD’de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 'okulların açılmasının toplam ölümlere etkisinin yüzde 2 veya 3 oranında olabileceği ve bunun kabul edilebilir olacağı' sözlerinin hatalı olduğunu söyledi.
Dr. Mehmet Öz, Fox News’ta “Lancet'te (Tıp dergisi) okulların açılmasının toplam ölümlere etkisinin yüzde 2-3 olabileceğini savunan bir araştırma gördüm. Bazıları bunu, göze alınabilir bir risk olarak düşünebilir" demişti.
Yorumların tepki çekmesi üzerine Twitter hesabından özür dileyen Dr. Öz “Yanlış konuştum ve sözlerimin bazılarını şaşırttığı, kafa karışıklığı yarattığını ve üzdüğünü biliyorum. Niyetim asla bu değildi" dedi.
Dr. Öz, kendisine sürekli çocukların güvenli bir şekilde ne zaman okula dönecekleri sorusunun da sorulduğunu söyledi.