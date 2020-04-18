İngiltere: Türkiye'den gönderilen 84 tonluk kişisel koruyucu ekipman yarın elimize ulaşacak

re Copyright: re İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick Image caption: İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick

İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den yarın yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunun söyledi.

Jenrick, bugünkü günlük brifingde, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.

İngiliz hükümeti, hastanelerde sağlık çalışanlarının kullanımı için yeterli koruyucu malzeme temin edememekle eleştiriliyor. İngiliz hükümeti ise kişisel koruyucu ekipman dağıtımına hızlı bir şekilde devam ettiğini söylüyor.

Türkiye, İngiltere'ye daha önce kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı yapmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın bugün daha erken saatlerde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'den İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman getirildiği açıklanmıştı.

Açıklamada, "İngiltere ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşmanın ardından, N-95 maskesi, cerrahi maske ve koruyucu önlük içeren 250 bin adet koruyucu ekipman, ülke çapında hastanelere dağıtılmak üzere ulaştı" denildi.

İngiltere'de sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sıkıntısı endişelere neden oluyor. Yetkililer, hastanelerde bu malzemelerin bu hafta sonu tükeneceği uyarısında bulunmuştu.