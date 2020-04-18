Canlı
İngiltere: Türkiye'den gönderilen 84 tonluk kişisel koruyucu ekipman yarın elimize ulaşacak
İngiltere Topluluklar Bakanı Robert Jenrick, Türkiye'den gönderilen 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın yarın ellerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Jenrick, Türkiye'den gönderilen malzemeleri "çok ama çok büyük ek bir sevkiyat" olarak tanımladı. Gelişmeler canlı sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Koronavirüs: İtalya’da bir günde 482 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bini aştı
Övgü Pınar
Roma
Bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye düştü. Ülkede dünkü günlük can kaybı sayısı 575’ti.
Salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı bir günde 3 bin 491 artarak 175 bin 925’e çıktı. Bir günde kaydedilen toplam vaka artışı yüzde 2 oldu.
İyileşen Covid-19 hastası sayısı da bir günde 2 bin 200 arttı ve toplamda 44 bin 927’ye ulaştı.Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısındaki düşüş de son 2 haftadır olduğu gibi bugün de sürdü. Yoğun bakımdakilerin sayısı düne göre 79 azalarak 2 bin 733’e düştü.
31 ile giriş çıkış yasağı 15 gün uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesinde büyük şehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışların, bu gece saat 24.00’dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.
31 ile giriş çıkış yasağı 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
İngiltere: Türkiye'den gönderilen 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman yarın elimize ulaşacak
İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den yarın yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunun söyledi.
Jenrick, bugünkü günlük brifingde, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.
İngiliz hükümeti, hastanelerde sağlık çalışanlarının kullanımı için yeterli koruyucu malzeme temin edememekle eleştiriliyor. İngiliz hükümeti ise kişisel koruyucu ekipman dağıtımına hızlı bir şekilde devam ettiğini söylüyor.
Türkiye, İngiltere'ye daha önce kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı yapmıştı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın bugün daha erken saatlerde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'den İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman getirildiği açıklanmıştı.
Açıklamada, "İngiltere ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşmanın ardından, N-95 maskesi, cerrahi maske ve koruyucu önlük içeren 250 bin adet koruyucu ekipman, ülke çapında hastanelere dağıtılmak üzere ulaştı" denildi.
İngiltere'de sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sıkıntısı endişelere neden oluyor. Yetkililer, hastanelerde bu malzemelerin bu hafta sonu tükeneceği uyarısında bulunmuştu.
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini, vaka sayısı 191 bini aştı
İspanya Sağlık Bakanlığı, Cuma günü kayda geçen 565 ölümle birlikte Covid-19 nedenli ölümlerin sayısının 20.043'e ulaştığını açıkladı.
İspanya salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Tespit edilen toplam vaka sayısı 191 bin 726'ya yükselirken, bakanlık yeni enfeksiyon sayısında eskiye kıyasla yavaşlama olduğunu belirtti. Bugüne dek 75 bin hastanın da iyileştiği açıklandı.
İtalya’da salgından ağır etkilenen Bergamo’nun Belediye Başkanı: “Mezarlık kilisesi nihayet boş”
Övgü Pınar
Roma
İtalya’da 22 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından en ağır etkilenen kentlerden Bergamo’da, birkaç hafta önce yer kalmayan mezarlık kilisesi bugün boşaldı.
Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo’nun Belediye Başkanı Giorgio Gori sosyal medyada kiliseden bir fotoğraf paylaşarak “Bergamo mezarlığının kilisesi boş. Nihayet” dedi.
Bergamo’daki mezarlık kilisesinden geçen ay gelen görüntülerde yan yana sıralanmış onlarca tabut görülüyordu. Bergamo’da geçen ay cenaze sayısının çok yüksek olması nedeniyle morgun ve kremasyon fırınının kapasitesi aşılmış, tabutlar askeri araçlarla başka kentlere taşınmıştı.
İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki 22 bin 745 ölümün 11 bin 851’i Lombardia bölgesinden. Resmi verilere göre Bergamo kentinde koronavirüs nedenli ölüm sayısı da 2 bin 835.
Ancak belediye başkanının da aralarında bulunduğu yetkililer gerçek ölüm sayısının bunun çok üzerinde olduğunu söylüyor. Yerel gazete Eco di Bergamo salgında ölenlerin sayısının 4 bin 800 civarında olduğunu yazdı.
Lombardia bölgesinde 8 Mart’tan, İtalya’nın genelinde ise 10 Mart’tan bu yana salgınla mücadele amaçlı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.
Bilim insanları: Koronavirüs ilaçları Java maymunlarında test edilebilir
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Java maymunlarının Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüse (SARS Cov-2) karşı duyarlı oldukları saptandı.
Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi (BPRC) uzmanlarının birlikte gerçekleştirdiği çalışma, bilim dergisi Science'da yayımlandı.
Araştırmacılar koronavirüsün, insanlarda olduğu gibi, maymunlarda da akciğer hastalığına yol açabileceğini saptadı. Çalışma kapsamında, maymunların bağırsak, burun, dalak ve akciğerleri, koronavirüse açık hale getirildi. Bir süre sonra akciğerlerde sıvı birikimi ve hasar tespit edildi.
Araştırmada, "Bu sonuç, maymunların, koronavirüs salgınına karşı mücadelede yeni ilaçları ve deneysel aşıları test etmek için kullanılabileceğini gösteriyor" dendi.
Erasmus Üniversitesi araştırmacıları, maymunların MERS ve SARS'a oranla, koronavirüsten daha fazla etkilendiğini belirlemişti.
AD gazetesine göre, Avrupa'da kamu tarafından finanse edilen en büyük maymun merkezi olan Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi, Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hollanda Beyin Enstitüsü ile birlikte çalışıyor.
Hayvanseverler tepki gösteriyor
Merkez, hayvanseverlerden gelen tepkiler nedeniyle 2025 yılına kadar maymun testlerini yüzde 40 azaltacak. Halen BPRC'de yıllık 200-250 maymun test ediliyor. Buradaki bin 500 maymunun 300'den fazlası tıbbi deneyler için kullanıldı.
Maymunların yarısı testten çıkamadı. Bazıları da, tüberküloz, sıtma, MS gibi hastalıklara yakalandı. Hayvan hakları savunucuları, Hollanda devletinin yılda 9,5 milyon euro destek verdiği merkezin tamamen kapatılmasını istiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarından esnafa 10 milyar, sanayiciye 59 milyar TL destek sağladık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'da paylaştığı mesajda, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" açıklamasında bulundu.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15.000'i aştı
İngiltere'de son 24 satte 888 kişinin daha eklenmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15.464'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 114 bini aştığı kaydedildi.
ABD'de muhafazakâr aktivistler sosyal mesafe önlemlerinin gevşetilmesi için gösteri yapıyor
ABD'de sosyal mesafe önlemlerinin gevşetilmesini talep eden muhafazakâr aktivistlerin yeni protesto gösterileri yapması bekleniyor.
Son günlerde bazıları silahlı olmak üzere protestocuların Kongre binası önünde veya yetkililerin konutları önünde toplanıp gösteri yaptığına tanık olundu.
Başkan Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla muhafazakar tabanda gerilim yaratmakla suçlanıyor.
Trump, Cuma günü Twitter'da paylaştığı bir mesajda, halkı bazı eyaletleri "kurtarmaya" çağırmıştı.
Trump, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilip en kısa zamanda ekonomide normale dönülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Perşembe günkü konuşmasında, bu konuda kararı eyaletlere bıraktığını söylemişti.
Zonguldak Valisi Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı özür diledi
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dün yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak kullandığı ifadelerden dolayı özür diledi.
30 büyükşehirle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak Valisi Bektaş, kentteki 567 pozitif vakadan 137’sinin sağlıkçı olduğunu belirterek “yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular” diye konuşmuştu.
Vali, bu konuşmaya gelen tepkiler üzerine, amacının sağlık çalışanlarını üzmek olmadığını savunarak "Açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi.
'Yanlış anlamaya uygun ifadeler'
Bektaş, açıklamasında şöyle dedi:
"17 Nisan tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında ilimizle ilgili Pandemi konuları konuşulmuş, olayın geldiği aşama, alınması gerekli önlemler, yapılan çalışmalar, aksayan hususlar, olayın kökenleri ve etkenler konuşulmuş, kamuoyundaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.
“Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş, bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır.
“Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum.”
Ne demişti?
Dün yaptığı açıklamada Bektaş, Zonguldak'ın Türkiye geneline taşıdığı risk itibariyle öne çıkmış bir kent olduğunu, rakamların oldukça yüksek seyrettiğini belirterek, ilçe sınırlarında aldıkları denetimlere ve ilave tedbirlere devam edeceklerini söyledikten sonra şöyle konuşmuştu:
"Her türlü tedbirin alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık.”
“Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Yemek ücreti de almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz."
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de twitter hesabından olayı kınadı.
Türkiye'de oyun konsollarına yüzde 50'lik ek gümrük vergisi getirildi
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile oyun konsollarına ilave gümrük vergisi getirildi.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi kararı kapsamına giren ürünler arasında video oyun konsolları da yer aldı.
Konsollar için bugünden itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.
1 Ekim 2020'den sonra bu oran yüzde 20 olacak.
Stanford Üniversitesi araştırması: ABD'de koronavirüs vaka sayısı açıklananın 85 katı olabilir
ABD’de Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının, sanılanın 85 katı olabileceği sonucuna vardı.
Cuma günü açıklanan araştırmada, California’daki Santa Clara bölgesinden 3.300 kişiden alınan örneklerin incelendiği, virüsün resmi rakamlarda ifade edilenden 50 ila 85 kat daha yaygın olduğu ifade edildi.
Bu konuda yapılan ilk geniş çaplı araştırmanın henüz bağımsız değerlendirmeye tabi tutulmadığı belirtildi.
Araştırmada, sağlıklı yetişkinlerin parmaklarından alınan kan örneklerinde koronavirüse karşı antikor olup olmadığına bakıldı. Antikorun bulunması, kişiye virüs bulaştığına ve hastalığı atlattığına işaret ediyor.
Araştırma sırasında Santa Clara bölgesinde 1.094 Covid-19 vakası ve 50 ölüm açıklanmıştı.
Ancak antikor bulunan kişi sayısına bakıldığında, Nisan ayı başlarında bu bölgede 48 bin ila 81 bin arasında kişiye virüs bulaşmış olabileceği, bunun ise resmi rakamın 50 ila 80 katı olduğu ifade ediliyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'deki toplam vaka sayısı 706 bini, ölenlerin sayısı ise 37 bini aştı.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde ilk kez top atışı yapılmayacak
İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle, Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum günü olan 21 Nisan’da kutlama amaçlı top atışı yapılmayacağı açıklandı.
94 yaşına girecek olan Kraliçe’nin 68 yıllık hükümdarlığı döneminde bunun ilk kez olduğu belirtiliyor.
2. Elizabet’in doğum günü için özel kutlama yapacağı ve sosyal medyada bir mesaj paylaşacağı belirtildi.
Kraliçe’nin doğum günü vesilesiyle Haziran’da yapılan özel geçit töreninin iptal edildiği de daha önce açıklanmıştı.
Hollanda Başbakanı Rutte'nin annesinin kaldığı huzurevinde koronavirüs salgını
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin annesinin kaldığı, Lahey'deki bir yaşlı bakımevinde koronavirüs saptandı.
Bakımevi, 3 kişide enfeksiyon tespit edildiğini ve bunların karantinaya alınarak tedaviye alındığını açıkladı.
Açıklamaya göre, koronavirüs hastaları başka bir bölüme nakledilerek, diğer bakımevi sakinlerine de karantina uygulandı.
Hollanda medyasına göre, Başbakan Rutte'nin annesi, virüs saptanan 3 kişi arasınsa değil. Rutte, bu konudaki sorulara yanıt vermek istemedi.
Hollanda'daki yaşlı bakımevlerinin yaklaşık yarısında koronavirüs salgını görüldüğü açıklandı. Hollanda İstatistik Kurumu'na göre, ülkedeki yaşlı bakımevlerinde, son haftalarda normalin iki katı ölüm meydana geliyor.
Japonya'da Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı, Singapur'da vakaların çoğu göçmen işçiler arasında
Japonya'da Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı. Ülkede birkaç gün önce olağanüstü hal ilan edilmiş, Başbakan Şinzo Abe de sağlık sisteminin çökebileceği endişesiyle dün herkese evde kalma çağrısı yapmıştı.
Merkezi başkent Tokyo olan salgında ülke çapında ölenlerin toplam sayısı 200'ü aştı.
Singapur'da ise bugün kayda geçen vaka sayısı 942 ile rekor düzeye ulaştı. Toplam vaka sayısı 6 bine yaklaştı.
Sağlık Bakanı, 5,7 milyon nüfuslu ülkede vakaların çoğunun, göçmen işçilerin kaldığı yatakhanelerde görüldüğünü vurguladı.
Endonezya’da toplam vaka sayısı 6.248’e, ölenlerin sayısı ise 535’e ulaştı.
Ancak Londra merkezli Salgın Hastalıklar Matematiksel Modellemesi’nin araştırmasına göre, en fazla nüfusa sahip ülkeler arasında dördüncü sırada gelen Endonezya’da vakaların sadece yüzde 2’si kadarı bildiriliyor.
Almanya'da yeni koronavirüs vakaları dört gündür artıyor
Almanya'da tespit edilen yeni koronavirüs vakalarında dört gündür artış gözleniyor.
Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte 3.609 yeni vaka ve 242 ölüm tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 4.110'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Jens Spahn, Cuma günkü açıklamasında, ülkede bir aydır devam eden kısıtlamalar sonucunda salgının kontrol altında olduğunu ifade etmişti.
Bakan, 12 Nisan'dan bu yana, iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından daha fazla olduğunu kaydetti.
Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 141.397'ye ulaştı.
TBMM Başkanı Şentop: Meclis çalışanı 6 kişi koronavirüse yakalandı
TBMM Başkanı Şentop, 6 Meclis çalışanında koronavirüs çıktığını açıkladı.
CNN TÜRK'te bir programa bağlanan Şentop, milletvekilleri arasında Covid-19 vakası olmadığını belirtti.
Şentop şöyle konuştu:
"Son 10 gündür kesintisiz olarak çalıştı Meclisimiz... Bu yoğun sürecin sonunda vekil arkadaşlarımızın arzu eden bir kısmının da şikayetleri üzerine testleri de yapıldı. Bu sürecin sonunda pozitif çıkan herhangi bir vaka yok milletvekillerimiz arasında."
"Meclis çalışanlarımız arasında 6 arkadaşımızla ilgili tespitler yapıldı. Bunlar içinde sağlığına kavuşan arkadaşlarımız da var. Şu anda toplamda, gerek milletvekillerimiz gerekse Meclis çalışanlarımız arasında üzücü derecede bir vakayla karşılaşmadık."
İngiltere'deki hastanelerde koruyucu önlükler tükenme aşamasına geldi, sağlık personeli endişeli
İngiltere’deki hastanelerde koruyucu ekipman azlığı nedeniyle sağlık personelinin tek kullanımlık bazı malzemeleri tekrar kullanmalarının istenmesi tepki ve endişeyle karşılandı.
Hastanelerin yoğun bakım servislerinde kullanılan önlük stokunun bu hafta sonu tükenebileceği uyarıları yapılıyordu.
Doktor ve hemşireleri temsil eden sendikalar, bu durumda sağlık personelinin hastaları tedavi etmeme kararı alabileceğini açıkladı.
Hükümet, hastanelerin ihtiyacı olan koruyucu ekipmanı tedarik etmeye çalıştığını belirtti.
Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin uzun kollu ve sıvı geçirmez önlükler giymeleri gerekiyor.
Ancak Ulusal Sağlık Sistemi NHS’e malzeme tedarik eden kuruluşun başkanı Chris Hopson Twitter’da paylaştığı mesajda, “Sıvı geçirmez uzun kollu laboratuvar önlük stoklarımız önümüzdei 24 ila 48 saat içinde tükenme aşamasına geldi” diye yazdı.
Hopson, önlüklerin Çin’de yapıldığını, haftalarca önce verilen siparişlerin düzensiz geldiğini ifade etti.
İngiltere Kamu Sağlığı kurumu ise Cuma günü düzenlemlerde yenileme yaparak doktor ve hemşirelerden “malzeme açığı olan bu dönemde koruyucu ekipman tedariğini optimize etmelerini” istedi.
Koronavirüse karşı özel koruyucu önlük bulunamadığı durumlarda normal önlük giymeleri veya bazı malzemelerin yıkanarak tekrar kullanılması tavsiye edildi.
'İngiltere'ye Türkiye'den 250 bin adet koruyucu ekipman ulaştı'
İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Türkiye'den İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman getirildiği açıklandı.
Açıklamada, "İngiltere ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşmanın ardından, N-95 maskesi, cerrahi maske ve koruyucu önlük içeren 250 bin adet koruyucu ekipman, ülke çapında hastanelere dağıtılmak üzere ulaştı" bilgisi verildi.
İngiltere'de sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sıkıntısı endişelere neden oluyor. Yetkililer, hastanelerde bu malzemelerin bu hafta sonu tükeneceği uyarısında bulunmuştu.
ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da Washington DC ve Los Angeles'tan, 24 Nisan'da da New York'tan THY seferi yapılacak.
Tahliye operasyonları başlatıldı
Yurt dışındaki vatandaşların tahliyelerine başlandıktan sonra İngiltere, Polonya, Ukrayna, Kazakistan gibi iülkelerden ilk kafileler ülkeye getirilip çeşitli illerdeki yurtlarda karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların ramazan ayı ve bayramını aileleriyle geçirebilmesi için yeni bir tahliye operasyonu başlatıldığını Cuma günü duyurmuştu.
Böylece 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin vatandaşın 62 ilde karantinaya alınacağı açıklandı.
Operasyon kapsamında Almanya'dan 3 bin 269, Suudi Arabistan'dan 2 bin 201, ABD'den 1632, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463 kişi tahliye edilecek.