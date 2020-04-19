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Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 160 bini aştı
Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin resmi açıklamalar üzerinden güncellediği verilere göre, küresel koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 160 bini aştı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 160 bini aştı
Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin resmi açıklamalar üzerinden güncellediği verilere göre, küresel koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 160 bini aştı.
Avrupa genelinde can kaybı sayısı ise 100 bine yaklaşmış durumda.
En fazla ölümün olduğu ülke olan ABD'de 38 bin 910 kişi hayatını kaybetmiş durumda.