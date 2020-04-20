Canlı
Japon uzman: Olimpiyatlar'ın 2021'de de düzenlenmesi zor olabilir
Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kentaro Iwata, koronavirüs salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın 2021 yılında da düzenlenmesi konusunda karamsar olduğunu söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar kabine toplantısı sonrası açıklanabilir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve izleyen günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili kararın, bugün telekonferans yöntemiyle toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında alınması bekleniyor.
Huber Köşkü’nden toplantıya katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısının ardından Ulusa Seslemiş Konuşması yaparak kararı açıklaması belirtiliyor.
23 Nisan tatilinin haftasonu ile birleştirilip 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine sair söylentiler geçen hafta sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Koronavirüs Bilim Kurulu ile yaptıkları toplantıda bu konunun gündeme gelmediğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı, uzun süredir tartışılan sokağa çıkma yasağını ilk kez 11-12 Nisan hafta sonu için 31 kent için almıştı.
Japon uzman: Olimpiyatlar'ın 2021'de de düzenlenmesi zor olabilir
Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kentaro Iwata, Tokyo'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatları'nın 2021 yılında da düzenlenemeyebileceğini söyledi.
Japonya, Covid-19 salgının giderek yayılmasına rağmen Olimpiyatları erteleme çağrılarına uzun bir süre direnmişti. Ancak bazı ülke takımlarının Olimpiyatlara katılmayacaklarını açıklamalarının ardından Japonya da erteleme kararı almıştı.
Iwata gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: