Japon uzman: Olimpiyatlar'ın 2021'de de düzenlenmesi zor olabilir

Quote Message: Olimpiyatların düzenlenebilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor: Salgının Japonya'da kontrol altına alınması ve salgının dünyanın geri kalanında kontrol alına alınmış olması. Japonya, önümüzdeki yıl hastalığı kontrol altına alabileceğini düşünüyor olabilir. Keşke alabilsek ancak dünyanın geri kalanı için bu durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl da düzenlenmesi konusunda karamsarım."

Olimpiyatların düzenlenebilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor: Salgının Japonya'da kontrol altına alınması ve salgının dünyanın geri kalanında kontrol alına alınmış olması. Japonya, önümüzdeki yıl hastalığı kontrol altına alabileceğini düşünüyor olabilir. Keşke alabilsek ancak dünyanın geri kalanı için bu durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl da düzenlenmesi konusunda karamsarım."