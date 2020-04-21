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Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'ye göçü askıya alıyor
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahbiratta "Amerikan vatandaşlarının işlerini korumak" için ülkeye göçü geçici olarak askıya alacağını açıkladı. ABD'de petrol fiyatları da dün ülk kez negatife düştü. Dünyada vaka sayısı 2,5 milyona yaklaşırken, Türkiye'de 31 kentte 23 Nisan'dan itibaren uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İtalya'da kısıtlamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını açıkladı.
Facebook'ta yayınladığı mesajında detaylı açıklamanın bu hafta içinde yapılacağını belirten Conte "'Haydi hemen, yarın, her şeyi açalım' diyebilmeyi isterdim. Ama bu sorumsuzluk olur. Bu bulaşma eğrisinin kontrolden çıkmasına ve şu ana kadar aldığımız tüm önlemlerin boşa çıkmasına neden olur" dedi.
Koronavirüs salgınının ABD'den sonra en çok can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya'da 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
"Koronavirüs salgını basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırıyor"
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (Reporters Without Borders) yayımladığı yıllık Dünya Basın Özgürlüğü raporunda, koronavirüs salgınının basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırdığı belirtildi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire "Halk sağlığı krizi, otoriter yönetimlere 'şok doktrini' uygulama olanağı sunuyor. Liderler siyasetin beklemede, toplumun afallamış olmasını ve protestoların yapılamamasını, normal zamanlarda mümkün olmayacak uygulamaları yapmak için kullanabilir" dedi.
180 ülkenin yer aldığı sıralamaya göre 177. sıradaki Çin ve 173. sıradaki İran, koronavirüs salgınında medyaya sansür uyguladı.
Liste başında Norveç yer alırken, son sırada yine Kuzey Kore var.
Türkiye listede geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 154. sırada yer aldı.
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye göçü askıya alacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahbiratta "Amerikan vatandaşlarının işlerini korumak" için ülkeye göçü geçici olarak askıya alacağını açıkladı.
Trump Twitter'daki mesajında "“Görünmez Düşman'dan gelen saldırı ışığında ve muhteşem Amerikan vatandaşlarımızın işlerini koruma gereksinimi sebebiyle, ABD’ye göçü geçici olarak askıya almak için başkanlık kararnamesi imzalayacağım!” yazdı.
Trump bu kararın hangi göçmen programlarını ya da vize türlerini kapsayacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.
Beyaz Saray’dan da Trump’ın Twitter’dan duyurduğu karara ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.
Ancak hükümetin salgının göçmenliğin önünü kesmek için bahane olarak kullandığı eleştirileri geliyor.
Salgın nedeniyle son 4 haftada 20 milyondan fazla ABD'li işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de 787 bin 901 kişide koronavirüs tespit edildi, 42 binden fazla kişi hayatını kaybetti.