maskeli askerler
Canlı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri altında kutlanıyor

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs önlemleri altında kutlanıyor. Anıtkabir'e ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, ardından 1'inci yapılan Meclis'te anma törenine katıldı. Öte yandan Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de son 8 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ve 1. Meclis'te yapılan resmi törenlere ise katılmadı.

    View more on twitter

  2. Guardian: İngiltere'de etnik azınlıklar arasında koronavirüsten ölüm oranı daha yüksek

    Guardian
    Copyright: Guardian
    Image caption: Guardian

    İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de etnik azınlıklar arasında koronavirüsten ölüm oranının daha yüksek olduğunu yazdı.

    Gazete, manşetinden duyurduğu özel haberinde, yaptığı veri analizinin sonuçlarını aktardı.

    Analiz kapsamında İngiltere'de 19 Nisan'a kadar hastanelerde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin verileri incelendi.

    Yaşamını yitiren 12 bin 593 kişinin siyah, Asya kökenli ya da diğer etnik azınlıklara mensup kişiler oldukları belirlendi.

    Guardian, bölge bazında ise İngiltere'de koronavirüsten ölenler arasında etnik azınlıkların oranının yüzde 27'yi bulduğunu yazdı.

  3. Koronavirüs tedbirleri altında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    anıtkabir önünde milli eğitim bakanı ve heyeti
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sabah erken saatlerde Anıtkabir'i ziyaret etti

    TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü, koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun ve kısıtlı olarak kutlanıyor.

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'da Meclis'te başladı.

    Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Törene AKP'li bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı.

    Heyet ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne dönüştürülen 1. Meclis Binası'na geçti. Buradaki tören sürüyor.

    23 Nisan nedeniyle birçok ev ve işyeri de türk bayrakları astı. Bu akşam saat 9'da kutlamalar kapsamında halka balkonlarından İstiklal Marşı okumaları çağrısında bulunuldu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da daha erken saatlerde beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Uzaktan eğitimin yapıldığı TRT EBA TV'de de kutlamalar yapılıyor.

    View more on twitter

  4. Çin'de 8 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi

    maskeli çinliler
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de son 8 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi.

    Dün ülkede 23'ü dış kaynaklı 30 yeni vaka tespit edildi.

    Ülke içi kaynaklı 7 vakanın tamamıysa Rusya sınırı yakınındaki Heilongjiang eyaletinde görüldü.

    Çin'in Vuhan eyaletinde Aralık ayında ortaya çıkan salgın nedeniyle 4 bin 632 kişi öldü, 82 bin 788 toplam vaka tespit edildi.

Yukarı dön