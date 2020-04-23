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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri altında kutlanıyor
Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs önlemleri altında kutlanıyor. Anıtkabir'e ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, ardından 1'inci yapılan Meclis'te anma törenine katıldı. Öte yandan Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de son 8 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ve 1. Meclis'te yapılan resmi törenlere ise katılmadı.
Guardian: İngiltere'de etnik azınlıklar arasında koronavirüsten ölüm oranı daha yüksek
İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de etnik azınlıklar arasında koronavirüsten ölüm oranının daha yüksek olduğunu yazdı.
Gazete, manşetinden duyurduğu özel haberinde, yaptığı veri analizinin sonuçlarını aktardı.
Analiz kapsamında İngiltere'de 19 Nisan'a kadar hastanelerde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin verileri incelendi.
Yaşamını yitiren 12 bin 593 kişinin siyah, Asya kökenli ya da diğer etnik azınlıklara mensup kişiler oldukları belirlendi.
Guardian, bölge bazında ise İngiltere'de koronavirüsten ölenler arasında etnik azınlıkların oranının yüzde 27'yi bulduğunu yazdı.
Koronavirüs tedbirleri altında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü, koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun ve kısıtlı olarak kutlanıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'da Meclis'te başladı.
Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Törene AKP'li bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı.
Heyet ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne dönüştürülen 1. Meclis Binası'na geçti. Buradaki tören sürüyor.
23 Nisan nedeniyle birçok ev ve işyeri de türk bayrakları astı. Bu akşam saat 9'da kutlamalar kapsamında halka balkonlarından İstiklal Marşı okumaları çağrısında bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da daha erken saatlerde beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Uzaktan eğitimin yapıldığı TRT EBA TV'de de kutlamalar yapılıyor.
Çin'de 8 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi
Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'de son 8 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi.
Dün ülkede 23'ü dış kaynaklı 30 yeni vaka tespit edildi.
Ülke içi kaynaklı 7 vakanın tamamıysa Rusya sınırı yakınındaki Heilongjiang eyaletinde görüldü.
Çin'in Vuhan eyaletinde Aralık ayında ortaya çıkan salgın nedeniyle 4 bin 632 kişi öldü, 82 bin 788 toplam vaka tespit edildi.