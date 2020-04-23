23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri altında kutlanıyor

Getty Images Copyright: Getty Images Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sabah erken saatlerde Anıtkabir'i ziyaret etti Image caption: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sabah erken saatlerde Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü, koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun ve kısıtlı olarak kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'da Meclis'te başladı.

Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Törene AKP'li bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı.

Heyet ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne dönüştürülen 1. Meclis Binası'na geçti. Buradaki tören sürüyor.

23 Nisan nedeniyle birçok ev ve işyeri de türk bayrakları astı. Bu akşam saat 9'da kutlamalar kapsamında halka balkonlarından İstiklal Marşı okumaları çağrısında bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da daha erken saatlerde beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uzaktan eğitimin yapıldığı TRT EBA TV'de de kutlamalar yapılıyor.