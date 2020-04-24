Canlı Canlı Koronavirüs: Trump tedavi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi

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Boris Johnson'ın teşekkür ettiği hemşire: O da bizim için herhangi bir hasta gibiydi BBC 2:36

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin faydalı olup olmadığının araştırılmasını ve vücuda ultraviyole ışık verilmesini önerdi. ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti. Türkiye'de de vaka sayısı 100 bini aşarken, can kaybı 2 bin 491. Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.