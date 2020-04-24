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Koronavirüs: Trump tedavi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin faydalı olup olmadığının araştırılmasını ve vücuda ultraviyole ışık verilmesini önerdi. ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti. Türkiye'de de vaka sayısı 100 bini aşarken, can kaybı 2 bin 491. Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Trump koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.
Trump günlük basın toplantısında vücuda ultraviyole ışık verilmesinin faydalı olabileceğini de söyledi. Trump'ın toplantı sırasında bu konudaki fikrini sorduğu Beyaz Saray Koronavirüs Mücadele Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx, bunun ateşte işe yaradığını ama koronavirüse karşı etkili olduğunu görmediğini söyledi.
Trump'ın bu önerileri tıp dünyasında büyük tepki çekti.
Trump, hükümetin yaptığı araştırmaya göre çamaşır suyunun tükürük ve diğer solunum yolu sıvılarındaki virüsü 5 dakikada yok edebildiğini, izopropil alkolünse bunu çok daha hızlı yaptığını belirtti.
Trump bu bulgulara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerken, bu konuda daha çok araştırma yapılmasını önerdi.