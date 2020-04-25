Dışişleri Bakanlığı: 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesi tamamlandı

Kimi gazetelere göre koronavirüs vakalarının azalma eğilimine girmesinin ardından hükümet, bazı kısıtlamaları esnetmek için harekete geçti.

Bu konuda ilk adımın, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki yurttaşlara hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma izni verilmesiyle atılması planlanıyor.

Koronavirüs salgını konusunda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda birçok kararın yaşama geçirildiği Türkiye'de, ilk kez 24 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti.

Bu kapsamda, pandeminin Türkiye'de görülmesinden kısa süre sonra sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yurttaşlara, belirli gün ve sürelerde sokağa çıkma izni verilmesi düşünülüyor.

Bu konuda, 65 yaş üstündeki yurttaşların pazar günleri 3 saat dışarı çıkmalarına olanak verecek bir önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu belirtiliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan'ın onay vermesi halinde ilk uygulama yarın başlayabilecek.