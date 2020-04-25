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Dışişleri Bakanlığı: 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesi tamamlandı
Dışişleri Bakanlığı, 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını belirtti. Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler canlı sayfamızda.
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Brezilya'nın sağlık sisteminin koronavirüs yüzünden çökmesinden korkuluyor
Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'nın sağlık sisteminin koronavirüs yüzünden çökme sınırına dayandığı aktarılıyor.
Guardian'ın haberine göre ülkedeki koronavirüs vakaları ve ölümleri, hastanelerin, morgların ve mezarlıkların kapasitesinin dolmasına neden olabilir.
54 bin koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin dünyanın yeni hastalık merkezlerinden birine dönüşmesinden korkuluyor.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına dair daha katı önlemlerin alınması gerektiğini savunan Sağlık Bakanı Henrique Mandetta‘yı görevden almıştı.
"Hükümet 65 yaş üstüne hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma izni vermeye hazırlanıyor"
Kimi gazetelere göre koronavirüs vakalarının azalma eğilimine girmesinin ardından hükümet, bazı kısıtlamaları esnetmek için harekete geçti.
Bu konuda ilk adımın, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki yurttaşlara hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma izni verilmesiyle atılması planlanıyor.
Koronavirüs salgını konusunda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda birçok kararın yaşama geçirildiği Türkiye'de, ilk kez 24 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti.
Bu kapsamda, pandeminin Türkiye'de görülmesinden kısa süre sonra sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yurttaşlara, belirli gün ve sürelerde sokağa çıkma izni verilmesi düşünülüyor.
Bu konuda, 65 yaş üstündeki yurttaşların pazar günleri 3 saat dışarı çıkmalarına olanak verecek bir önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu belirtiliyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan'ın onay vermesi halinde ilk uygulama yarın başlayabilecek.
Türkiye'de bu yaz turizm sektörü için alınması planlanan koronavirüs önlemleri
Hürriyet gazetesine konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.
Gazetenin Gizem Karakış imzalı özel haberine göre bu yıl Türkiye'de turizm sektörünün işlemesi için şu önlemler alınacak:
Dışişleri Bakanlığı: En az 75 ülkeden 40 bin vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Hürriyet gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına yer vererek 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin tamamlandığını, bugün itibarıyla 23 bin 530 kişinin öğrenci yurtlarında kaldığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, "23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir." dedi.