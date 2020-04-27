Canlı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Johnson bugün işe dönüyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı 6 Nisan'dan sonra ilk kez bugün kabineye başkanlık edecek. Johnson'ın bugünkü basın bilgilendirme toplantısına katılığ katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Dünyada koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyona yaklaşırken, Türkiye'deyse son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, dün oldu. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Johnson bugün işe dönüyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı 6 Nisan'dan sonra ilk kez bugün kabineye başkanlık edecek.
Johnson dün akşam Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.
55 yaşındaki Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.
Boris Johnson, o tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinleniyordu.
Johnson'ın bugün Covid-19 gündemli olağan kabine toplantısının ardından, bakanlar ve diğer yetkililerle görüşecek.
Johnson'ın günlük basın toplantısına katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.