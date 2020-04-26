Koronavirüs salgını, dünya genelinde 200 binin üzerinde can aldı. Vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde Pazar günü itibarıyla 203.044 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 898 bin 703 oldu.

En fazla vaka, 939 bin kişiyle ABD'de oldu. ABD'nin ardından salgından en kötü etkilednen yer Avrupa.

Türkiye'de ise koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 2 bin 706'ya çıktı. Cumartesi günü hastaneden taburcu olan hasta sayısı, yeni hastaların sayısından 984 fazla olarak gerçekleşti.