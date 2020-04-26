ABD’nin koronavirüs salgınının merkezi New York eyaletinde\neczanelerin test yapmasına izin verileceği açıkladı. New York Valisi Andrew Cuomo, 5 bin eczanenin günde 40 bin\ntest yapmasını planladıklarını açıkladı. ABD’deki 53,751 ölümün neredeyse 3’te 1’i New York kentinde\ngerçekleşti.
Canlı anlatım
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ABD'deki ölümlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği New York'ta eczanelerde test yapılmasının önü açıldı
ABD’nin koronavirüs salgınının merkezi New York eyaletinde eczanelerin test yapmasına izin verileceği açıkladı.
New York Valisi Andrew Cuomo, 5 bin eczanenin günde 40 bin test yapmasını planladıklarını açıkladı.
ABD’deki 53,751 ölümün neredeyse 3’te 1’i New York kentinde gerçekleşti.
Post update
Koronavirüs salgını, dünya genelinde 200 binin üzerinde can aldı. Vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde Pazar günü itibarıyla 203.044 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 898 bin 703 oldu.
En fazla vaka, 939 bin kişiyle ABD'de oldu. ABD'nin ardından salgından en kötü etkilednen yer Avrupa.
Türkiye'de ise koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 2 bin 706'ya çıktı. Cumartesi günü hastaneden taburcu olan hasta sayısı, yeni hastaların sayısından 984 fazla olarak gerçekleşti.