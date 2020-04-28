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Koronavirüs: Dünyada vaka sayısı 3 milyonu, can kaybı 211 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 41 bini, can kaybıysa 211 bini aştı. Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den ABD'ye göndeirlecek olan tıbbi malzemeler Ankara'da TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor. Koronavirüsle ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Almanya'da enfeksiyon oranı yeniden arttı

    Almanya geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırma konusunda iyimser iken Salı günü yetkililer enfeksiyon oranının arttığı ve yeniden yüzde 1’e çıktığı uyarısında bulundu.

    Bu, virüsün bulaştığı 10 kişinin, enfeksiyonu 10 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor.

    Geçen hafta bu oran yüzde 0,7’ydi, bu da virüs kapan 10 kişinin enfeksiyonu yalnızca 7 kişiye bulaştırması demekti.

    Almanya küçük mağazaların yeniden açılmasına ve bazı bölgelerde çocukların okula dönmesine izin vermişti.

    Almanya
    Copyright: Getty Images

  2. Avustralya'da 2.4 milyon kişi koronavirüs temas takip uygulamasını indirdi

    Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada ülke genelinde 2.4 milyon kişinin kronavirüs için geliştirilen 'temas takip uygulamasını' cep telefonlarına indirdiğini söyledi.

    COVIDSafe adlı akıllı cep telefonu uygulaması Bluetooth sistemini kullanıyor ve diğer kullanıcılarla 1.5m mesafeye yaklaşınca Bluetooth ile 'dijital tokalaşma' sinyali gönderiyor. Uygulama daha sonra bu teması kaydedip şifresini çözüyor.

    Kullanıcılar, Covid-19 testi pozitif çıkan bir diğer kullanıcıyla 15 dakikadan uzun süre yakın temasta olursa uyarılıyor.

    Hunt, Avustralya'da 6.727 teyitli koronavirüs vakası bulunduğunu, 85 kişinin öldüğünü söyledi.

    İngiltere de, sağlık hizmetleri içinde oluşturulan dijital ekip NHSX'in öncülüğünde kendi temas takip uygulamasını geliştiriyor.

    Covidsafe
    Copyright: EPA

  3. HSBC salgın nedeniyle kârının ilk çeyrekte yarıya düştüğünü açıkladı

    HSBC, koronavirüs salgının etkisiyle ilk çeyrekte kârının geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yarıya düştüğünü açıkladı.

    Banka, 2019 yılında 6,2 milyar dolar olan vergi öncesi kârının, 3,2 milyar dolara gerilediğini kaydetti.

    Aynı zamanda banka, salgın ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geri ödenmesi ihtimali düşük olan kredinin 3 milyar doları bulacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

    HSBC
    Copyright: Getty Images

  4. Arjantin 1 Eylül'e kadar tüm iç ve dış hat uçuşları iptal etti

    Arjantin, kronavirüs salgını nedeniyle 1 Eylül’e kara tüm iç hat ve dış hat ticari uçuşları iptal etti.

    Yetkililer, havayolu şirketlerinin gelecek dört ay içinde bilet satışı yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

    Havacılık kuruluşları bu kararın binlerce kişinin işlerini kaybetmesi anlamına geleceğini söylüyor.

    Arjantin, Mart ayında ülkede yaşamayan herkese sınırlarını kapatmış, katı karantina uygulamaları başlatmıştı.

    Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yaklaşık 4000 teyitli koronavirüs vakası var, can kaybı da 192.

    Arjantin uçuşlar
    Copyright: Getty Images

  5. Adana'da dur ihtarına uymayan genci vurarak ölümüne neden olan polis açığa alındı

    olay yeri
    Copyright: DHA

    Adana Valiliği dün Seyhan ilçesinde uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu bir genci vurarak ölümüne neden olan polis memurunun açığa alındığını açıkladı.

    Valilik açıklamasında gencin uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatın ıkaybettiği belirtildi.

    Ancak sosyal medyada paylaşılan ve olaya ait olduğu belirtilen görüntülerde gencin kalbinden vurulmuş olduğu görülüyor.

    CHP Adan Milletvekili Burhanettin Bulut da görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Adana Seyhan’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun “dur” ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

  6. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu, can kaybı 211 bini geçti

    Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeliler Cisr eş-Şuğur'daki bir karantina merkezinde.
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeliler Cisr eş-Şuğur'daki bir karantina merkezinde.

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 41 bin 777'ye, can kaybıysa 211 bin 170'e yükseldi.

    • ABD'deki vaka sayısı 988 bin 451, 56 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump dünkü basın toplantısında "Muhtemelen 60-70 bin kişiyi kaybedeceğiz" dedi.
    • 21 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de hükümet koronavirüs salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine 60 bin sterlin tazminat ödeyeceğini açıkladı.
    • ABD'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bine yaklaştı. Ülkede 6 Mayıs'tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetilmesi planlanıyor.
    • Vaka sayısı bakımından dünyada 7. sırada olan Türkiye'de 112 bin 261 kişide koronavirüs tespit edildi. Can kaybıysa 2 bin 900.
    • Almanya'da geçen hafta düşüşe geçerek 0,7'ye inen bulaşma oranı, dün yine 1'e yükseldi. Dün ülkede bin 144 yeni vaka ve 163 ölüm meydana geldi.
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