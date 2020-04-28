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Koronavirüs: Dünyada vaka sayısı 3 milyonu, can kaybı 211 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 41 bini, can kaybıysa 211 bini aştı. Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den ABD'ye göndeirlecek olan tıbbi malzemeler Ankara'da TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor. Koronavirüsle ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Almanya'da enfeksiyon oranı yeniden arttı
Almanya geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırma konusunda iyimser iken Salı günü yetkililer enfeksiyon oranının arttığı ve yeniden yüzde 1’e çıktığı uyarısında bulundu.
Bu, virüsün bulaştığı 10 kişinin, enfeksiyonu 10 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor.
Geçen hafta bu oran yüzde 0,7’ydi, bu da virüs kapan 10 kişinin enfeksiyonu yalnızca 7 kişiye bulaştırması demekti.
Almanya küçük mağazaların yeniden açılmasına ve bazı bölgelerde çocukların okula dönmesine izin vermişti.
Avustralya'da 2.4 milyon kişi koronavirüs temas takip uygulamasını indirdi
Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada ülke genelinde 2.4 milyon kişinin kronavirüs için geliştirilen 'temas takip uygulamasını' cep telefonlarına indirdiğini söyledi.
COVIDSafe adlı akıllı cep telefonu uygulaması Bluetooth sistemini kullanıyor ve diğer kullanıcılarla 1.5m mesafeye yaklaşınca Bluetooth ile 'dijital tokalaşma' sinyali gönderiyor. Uygulama daha sonra bu teması kaydedip şifresini çözüyor.
Kullanıcılar, Covid-19 testi pozitif çıkan bir diğer kullanıcıyla 15 dakikadan uzun süre yakın temasta olursa uyarılıyor.
Hunt, Avustralya'da 6.727 teyitli koronavirüs vakası bulunduğunu, 85 kişinin öldüğünü söyledi.
İngiltere de, sağlık hizmetleri içinde oluşturulan dijital ekip NHSX'in öncülüğünde kendi temas takip uygulamasını geliştiriyor.
HSBC salgın nedeniyle kârının ilk çeyrekte yarıya düştüğünü açıkladı
HSBC, koronavirüs salgının etkisiyle ilk çeyrekte kârının geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yarıya düştüğünü açıkladı.
Banka, 2019 yılında 6,2 milyar dolar olan vergi öncesi kârının, 3,2 milyar dolara gerilediğini kaydetti.
Aynı zamanda banka, salgın ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geri ödenmesi ihtimali düşük olan kredinin 3 milyar doları bulacağını tahmin ettiklerini kaydetti.
Arjantin 1 Eylül'e kadar tüm iç ve dış hat uçuşları iptal etti
Arjantin, kronavirüs salgını nedeniyle 1 Eylül’e kara tüm iç hat ve dış hat ticari uçuşları iptal etti.
Yetkililer, havayolu şirketlerinin gelecek dört ay içinde bilet satışı yapılmasının yasaklandığını duyurdu.
Havacılık kuruluşları bu kararın binlerce kişinin işlerini kaybetmesi anlamına geleceğini söylüyor.
Arjantin, Mart ayında ülkede yaşamayan herkese sınırlarını kapatmış, katı karantina uygulamaları başlatmıştı.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yaklaşık 4000 teyitli koronavirüs vakası var, can kaybı da 192.
Adana'da dur ihtarına uymayan genci vurarak ölümüne neden olan polis açığa alındı
Adana Valiliği dün Seyhan ilçesinde uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu bir genci vurarak ölümüne neden olan polis memurunun açığa alındığını açıkladı.
Valilik açıklamasında gencin uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatın ıkaybettiği belirtildi.
Ancak sosyal medyada paylaşılan ve olaya ait olduğu belirtilen görüntülerde gencin kalbinden vurulmuş olduğu görülüyor.
CHP Adan Milletvekili Burhanettin Bulut da görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Adana Seyhan’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun “dur” ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu, can kaybı 211 bini geçti
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 41 bin 777'ye, can kaybıysa 211 bin 170'e yükseldi.