Fransa'da önlemler gevşetiliyor, okullarda ve toplu ulaşımda maske zorunlu

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarka gevşetilmeye başlanacağını açıkladı.

Okullar, kreşler ve ilkokullar önce olmak üzere, kademeli olarak açılacak. Kreşlerde aynı anda en fazla 10 çocuk bir arada olabilecek.

11-15 yaş arası çocuklar okullarda maske takacak.

Hayati malzemeleri satmayan dükkanlarla marketler de 11 Mayıs'ta açılacak ancak bar ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek.

Dükanların müşterilere maske takma zorunluluğu getirme hakkı olacak ve müşteriler arasında 1 metre mesafe kuralı bulunacak.

Fransa'da vrüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660. Toplam vaka sayısı ise 129 bin 859.