Canlı
Fransa'da önlemler gevşetiliyor, okullarda ve toplu ulaşımda maske zorunlu
Fransa koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri 11 Mayıs'ta gevşetmeye başlıyor. Okullar, dükkan ve marketler kademeli olarak açılacak ancak bar ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Okullarda ve toplu ulaşımda maske takmak zorunlu olacak. İspanya da 'çıkış planını' oluşturdu. Haziran sonundan itibaren "yeni normale" geçilmesi umuluyor. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Salgın nedeniyle İngiltere'de '18 bin kanser hastası daha ölebilir'
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastalarının tedavisine ara verilmesinin, yaklaşık 18 bin kanser hastasının hayatını kaybetmesine neden olabileceği uyarısı yapıldı.
University College London (UCL) ve Data-Can tarafından yapılan yeni araştırmaya göre yeni tanı konan 6 bin 270 kanser hastası, gerekli tedaviye ulaşamadıkları için 12 ay içinde hayatını kaybedebilir. Daha önce tanı konanlarla birlikte hayatını kaybeden kanser hastalarının sayısı 17 bin 915'i bulabilir.
İngiltere'de normal şartlarda yılda ortalama 90 bin kanser hastası hayatını kaybediyor.
Ülkede Covid-19 yüzünden ölen kişi sayısı ise yaklaşık 26 bin.
Öte yandan ülkenin 21 bölgesinde kanser hastalarının ameliyatlarının yapılabilmesi için koronavirüsten arındırılmış yeni merkezler yapılıyor. Binlerce kanser hastasının buralarda ameliyat edilmesi planlanıyor.
İngiltere'de salgın sürecinde kanser tanısıyla hastaneye sevk edilen insanların oranın yaklaşık yüzde 70 düşüş yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a tıbbi malzeme yardımıyla birlikte mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup göndererek "Ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz" dedi.
“Sayın Başkan, Değerli Dostum" diye başlayan mektupta Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan'ın mektubu, ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajıyla son buldu.
Fransa 'çıkış planını' açıkladı: 11 Mayıs'tan itibaren önlemler gevşetiliyor
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarka gevşetilmeye başlanacağını açıkladı.
Okullar, kreşler ve ilkokullar önce olmak üzere, kademeli olarak açılacak. Kreşlerde aynı anda en fazla 10 çocuk bir arada olabilecek.
11-15 yaş arası çocuklar okullarda maske takacak.
Hayati malzemeleri satmayan dükkanlarla marketler de 11 Mayıs'ta açılacak ancak bar ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek.
Dükanların müşterilere maske takma zorunluluğu getirme hakkı olacak ve müşteriler arasında 1 metre mesafe kuralı bulunacak.
Fransa'da vrüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660. Toplam vaka sayısı ise 129 bin 859.