güney kore'de sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan bir sınav
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Koronavirüs: Güney Kore'de ülke içi kaynaklı yeni vaka yok

Güney Kore, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı. Dünyada vaka sayısı 3 milyon 200 bine yaklaşırken Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 117 bin 589'a, can kaybı da 3 bin 81'e yükseldi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dünyada son durum: İngiltere 3. en çok ölümün görüldüğü ülke

    ingiltere duvar resmi
    Copyright: Getty Images

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 194 bine çıkarken, can kaybı 227 bin 671.

    • ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaşırken, can kaybı da 60 binin üzerine çıktı.
    • 26 bin 166 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, İspanya ve Fransa'yı geçerek, en çok can kaybının yaşandığı 3. ülke oldu.
    • Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke ise 27 bin 682 can kaybıyla İtalya. Vaka sayısının düşüşe geçtiği ülkede önlemler Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevçetilmeye başlanacak.
    • Türkiye'de vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81. Dün uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam saatlerindeki bir diğer açıklamasında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" diye konuştu.

  2. Güney Kore'de dün ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka görülmedi

    buddha'ya dua eden güney koreli bir kadın
    Copyright: Getty Images

    Güney Kore, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.

    Ülkede geçen hafta bazı önlemler gevşetilmeye başlanmıştı.

    Ülkede ilk vaka 20 Ocak'ta Çinli bir kişide görülmüştü. Ülke içi kaynaklı ilk vaka ise 15 Şubat'ta tepstil edildi. 1 ay içinde ülkede 31 vaka daha görüldü. 2 Mart'ta ise yüzde 60'ı aynı kilise kaynaklı olmak üzere ülkede toplam 4 bin 200 vaka olduğu açıklandı.

    10 bin 765 vakanın görüldüğü Güney Kore'de 247 kişi hayatını kaybetti.

    Bugün Buddha'nın doğum günü kutlamaları sebebiyle tatil olan Güney Kore'de halkın parklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak oturduğu görülüyor.
    Copyright: BBC
    Image caption: Bugün Buddha'nın doğum günü kutlamaları sebebiyle tatil olan Güney Kore'de halkın parklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak oturduğu görülüyor.
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