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Koronavirüs: Güney Kore'de ülke içi kaynaklı yeni vaka yok
Güney Kore, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı. Dünyada vaka sayısı 3 milyon 200 bine yaklaşırken Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 117 bin 589'a, can kaybı da 3 bin 81'e yükseldi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 194 bine çıkarken, can kaybı 227 bin 671.
Güney Kore'de dün ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka görülmedi
Güney Kore, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.
Ülkede geçen hafta bazı önlemler gevşetilmeye başlanmıştı.
Ülkede ilk vaka 20 Ocak'ta Çinli bir kişide görülmüştü. Ülke içi kaynaklı ilk vaka ise 15 Şubat'ta tepstil edildi. 1 ay içinde ülkede 31 vaka daha görüldü. 2 Mart'ta ise yüzde 60'ı aynı kilise kaynaklı olmak üzere ülkede toplam 4 bin 200 vaka olduğu açıklandı.
10 bin 765 vakanın görüldüğü Güney Kore'de 247 kişi hayatını kaybetti.