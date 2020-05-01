Sokağa çıkma kısıtlamaları altında 1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkarak Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bırakmak isteyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerine polis müdahale etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yöneticileri ve işçiler, Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi önünde polis müdahalesiyle karşılaştı. Çerkezoğlu da dahil 14 sendika üyesi gözaltına alındı.

Çerkezoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Gözaltındayız! Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!#1MAYIS yasaklanamaz!" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen Taksim Meydanı çevresine çok geniş bir polis kordonu çekildi.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu daha önceki açıklamasında İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini “Bakanlık 5-10 kişinin olmasını istiyor. Biz bunu kabul etmedik. 50-100 kişilik bir kitle ile orada olmak istiyoruz. Bize döneceklerini söylediler” demişti.

1 Mayıs 1977'deki 1 Mayıs kutlamalarında kalabalığa ateş açılması ve arıdndan yaşanan izdihamda 34 kişinin hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamaları için sembolik bir yer. Katliamın failleri hâlâ bulunamadı.