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Sokağa çıkma kısıtlamaları altında 1 Mayıs İşçi Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları altında, evlerden ve sosyal medyadan kutlanacak. Valilikten izin almış olan sendika ve konfederasyon temsilcileri İstanbul'da Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak. Türk-İş bu yılki 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına atfetti. Saat 14'ten itibaren sosyal medyada miting yapılacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Almanya'da vaka sayısı 1.639 artarak 16.758'e çıktı
Almanya'da teyitli koronavirüs vaka sayısı Cuma günü 1.639 artarak 16.758'e çıktı.
Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre can kaybı da 193 artarak 6.481 oldu.
Almanya'da önlemler geçen hafta gevşetilmişti.
DİSK Genel Başkanı ile birlikte DİSK yöneticileri gözaltına alındı
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkarak Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bırakmak isteyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerine polis müdahale etti.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yöneticileri ve işçiler, Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi önünde polis müdahalesiyle karşılaştı. Çerkezoğlu da dahil 14 sendika üyesi gözaltına alındı.
Çerkezoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Gözaltındayız! Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!#1MAYIS yasaklanamaz!" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen Taksim Meydanı çevresine çok geniş bir polis kordonu çekildi.
DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu daha önceki açıklamasında İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini “Bakanlık 5-10 kişinin olmasını istiyor. Biz bunu kabul etmedik. 50-100 kişilik bir kitle ile orada olmak istiyoruz. Bize döneceklerini söylediler” demişti.
1 Mayıs 1977'deki 1 Mayıs kutlamalarında kalabalığa ateş açılması ve arıdndan yaşanan izdihamda 34 kişinin hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamaları için sembolik bir yer. Katliamın failleri hâlâ bulunamadı.
1 Mayıs İşçi Bayramı koronavirüs önlemleri kapsamında kutlanıyor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları altında, evlerden ve sosyal medyadan kutlanacak.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu sene 1 Mayıs’ı Covid-19’a karşı özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına atfettiklerini açıkladı.
Valilikten izin almış olan sendika ve konfederasyon temsilcileri İstanbul'da Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB etkinlikleri bu yıl da birlikte yapacak. “Her yerde her evde 1 Mayıs” diyen DİSK ile birlikte KESK, TMMOB ve TTB’ye bağlı iş yerlerinde (zorunlu çalışma olan yerler) saat 11.00 ile 13.00 arasında iş bırakılacak.
2013'ten bu yana kutlamalara izin verilmeyen İstanbul Taksim Meydanı, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen geniş bir polis kordonu altına alındı.
Saat 14'ten itibaren sosyal medyada miting, ardından konserler yapılacak.
İşçiler, saat 21.00’de ise evlerinin balkonlarından 1 Mayıs'ı kutlamaya çağrıldı.
Toplam işçi sayısının 13.8 milyon olduğu Türkiye’de sadece 1.9 milyon işçi sendikalı.