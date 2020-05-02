Dünyada koronavirüs vaka sayısı 3.3 milyonu, can kaybı da 238 bini geçti

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 344 bin 402 oldu.

Toplam can kaybı da 238 bin 788 seviyesinde bulunuyor.

ABD, dünyada en fazla vaka ve can kaybına sahip ülke konumunda bulunuyor. ABD'de 1.1 milyon vaka var ve can kaybı da 65 binin üzerinde.

Vaka sayısında ABD'yi 213 bin ile İspanya, 207 bin ile İtalya takip ediyor.

Can kaybı söz konusu olduğunda ise ABD'nin ardından 28 bin ölümle İtalya, 27 bin ölümle İngiltere geliyor.