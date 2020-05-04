Koronavirüs: İtalya'da kısıtlamalar bugünden itibaren kalkmaya başlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle dijital olarak yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 6. kez toplanıyor.

Kabinenin ana gündem maddesi yaklaşık 4.3 milyonöğrenciyi ilgilendiren LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ve YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılacağı tarihlerin belirlenmesi olacak.

Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor. Ancak YKS’nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine birçok öğrenci Twitter’dan “YKS Tarihine Dokunma” etiketi altında sınav tarihinin yeniden değiştirilmemesi talebini dile getirmişti.

Toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşlar için belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük kararın da çıkması bekleniyor.

Toplantıda, Ramazan Bayramı’na kadar geçecek üç haftalık dönemde alınacak yeni tedbirler de gündeme gelecek.

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı'nda dörder günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak.

Erdoğan toplantıya İstanbul'daki Hubet Köşkü'nden videokonferans yoluyla başkanlık edecek.