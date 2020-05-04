Canlı
Koronavirüs: İtalya'da kısıtlamalar bugünden itibaren kalkmaya başlıyor
Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor. İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını ziyaret etmesine izin verilecek. Fransa ve İspanya'da da önlemler gevşetiliyor. Dünyadaki vaka sayısı ise 3 buçuk milyonu aştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Kabine toplantısı bugün: Güdemde 65 yaş üstüne yasaklarda esneme, sınav tarihleri ve bayramda sokağa çıkma yasağı var
Koronavirüs salgını nedeniyle dijital olarak yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 6. kez toplanıyor.
Kabinenin ana gündem maddesi yaklaşık 4.3 milyonöğrenciyi ilgilendiren LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ve YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılacağı tarihlerin belirlenmesi olacak.
Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor. Ancak YKS’nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine birçok öğrenci Twitter’dan “YKS Tarihine Dokunma” etiketi altında sınav tarihinin yeniden değiştirilmemesi talebini dile getirmişti.
Toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için “esnetme” formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşlar için belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük kararın da çıkması bekleniyor.
Toplantıda, Ramazan Bayramı’na kadar geçecek üç haftalık dönemde alınacak yeni tedbirler de gündeme gelecek.
Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı'nda dörder günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde durulduğu belirtiliyor.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak.
Erdoğan toplantıya İstanbul'daki Hubet Köşkü'nden videokonferans yoluyla başkanlık edecek.
Dünyada son durum: Tünelin sonundaki ışık göründü mü?
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 3 buçuk milyonu aşarken, özelliklle Avrupa'da en kötünün geride kalmaya başladığı görülüyor. Avrupa ve Asya'da birçok ülkedeki kısıtlamalar bu haftadan itibaren kademeli olarak gevşetiliyor:
İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kalkmaya başlıyor
Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.
İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.
Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek.
Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.
İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.
Ülkede geçen hafta can kaybı son iki ayın en düşük seviyesindeydi, bir haftada 174 kişi hayatını kaybetti.
Ülkedeki vaka sayısı 210 bin 717, can kaybıysa 28 bin 884.
İtalya ekonomisininse bu yıl yüzde 9 daralması bekleniyor.