Koronavirüs: Salgının başlangıç yeri olan Hubei eyaletinde okullar kısmen açıldı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19, kanser ve parkinson gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan 32 ilacın daha "geri ödeme listesine" alındığını açıkladı.

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı" açıklamasını yapan Bakan Selçuk, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden alınabileceğini belirtti.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Covid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.