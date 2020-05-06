Canlı
Koronavirüs: Salgının başlangıç yeri olan Hubei eyaletinde okullar kısmen açıldı
Covid-19 salgınının başlangıç yeri olan Vuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde, bu yıl büyük sınavlara girecek olan 9. ve 12. sınıflar okullara geri döndü. Okula dönen öğrencilerin koronavirüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan dünyada koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 660 bini aştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
32 ilaç daha SGK kapsamında geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19, kanser ve parkinson gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan 32 ilacın daha "geri ödeme listesine" alındığını açıkladı.
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı" açıklamasını yapan Bakan Selçuk, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden alınabileceğini belirtti.
Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Covid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.
THY'nin yaz ayları için uçuş planlaması taslağı: İç hatlar Haziran'da, dış hatlarsa kademeli olarak başlayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları'nın (THY), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan uçuş planlamasının taslağı oluşturuldu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre iç hat uçuşlarını Haziran ayında başlatmayı amaçlayan THY, dış hatlardaysa Haziran'da ilk olarak 19 ülkede 22 noktaya uçuş yapmaya başlayacak.
Kademeli olarak başlayacak olan dış hat uçuşlarında ilk etapa haftalık 75 sefer yapılacak.
AA'nin haberine göre uçuşların başlayacağı ilk etap noktalar şöyle: Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel-Aviv.
Taslak plana göre Haziran'da yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin yüzde 60 oranında yapılması öngörülüyor.
THY, Temmuz ve Ağustos'ta ise uçuşlarını artırmayı amaçlıyor.
Talağa göre Temmuz'da 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, Ağustos'ta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.
Salgının başlangıç yeri olan Hubei eyaletinde okullar kısmen açıldı
Covid-19 salgınının başlangıç yeri olan Vuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde, bu yıl büyük sınavlara girecek olan 9. ve 12. sınıflar okullara geri döndü.
Okula dönen öğrencilerin koronavirüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor.
Okullarda öğrencilerin sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmeleri için düzenlemeler yapıldı.
Okul girişlerinde öğrencilere ateş kontrolü yapılıyor. Kantinlerde de öğrenilerin yemek yiyeceği alanlar bölmelere ayrıldı.
Okullar Aralık ayında başlayan salgından bu yana kapalıydı.
Öte yandan Çin Devlet ajansı Şinhua, 32 gündür eyalette hiç yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.
Çin genelinde bugün sadece 2 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. Resmi verilere göre ülkedeki vaka sayısı 82 bin 883, can kaybıysa 4 bin 633.