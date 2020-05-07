Canlı Canlı İngiltere hükümeti koronavirüs önlemlerini gevşetmeyi gözden geçirecek

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Antikor testi BBC 2:09

Covid-19'a yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün kabineyle İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin bir kısmının gevşetilmesini görüşecek. İngiltere 30 bini aşan can kaybıyla, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke. Dünyadaki toplam vaka sayısı ise 3 milyon 750 bini aştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.