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İngiltere hükümeti koronavirüs önlemlerini gevşetmeyi gözden geçirecek

Covid-19'a yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün kabineyle İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin bir kısmının gevşetilmesini görüşecek. İngiltere 30 bini aşan can kaybıyla, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke. Dünyadaki toplam vaka sayısı ise 3 milyon 750 bini aştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İngiltere hükümeti koronavirüs önlemlerini gevşetmeyi gözden geçirecek

    ingiltere boş sokak
    Copyright: Getty Images

    Covid-19'a yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün kabineyle İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin bir kısmının gevşetilmesini görüşecek.

    İngiltere yasalarına göre hükümet kısıtlamaları her 3 haftada bir gözden geçirmek zorunda. Bugün 3 haftalık sürenin son günü.

    İngiltere Başbakanı Johnson'ın, koronavirüs önlemlerinde bir sonraki aşamanın detaylarını Pazar günü yapacağı halka sesleniş konuşmasına açıklayacak.

    BBC'nin edindiği bilgilere göre ekonominin yeniden canlanması için "evde kal" çağrılarına son verilmesi olası.

    İngiltere'de salgınla mücadeleye yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları 23 Mart'ta uygulamaya konuşmuştu.

    İngiltere 30 bini aşan can kaybıyla, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke.

    Ülkedeki vaka sayısı da 202 bin 359.

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