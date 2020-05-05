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Kısa çalışma ödeneği için Nisan ödemeleri bugün yatırılıyor
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında destek alacak kişilere Nisan ayı ödemeleri bugün yapılıyor. Mart ayı için de ödenekten faydalanma hakkı olan ancak destek alamayanlara da ödemeler bugün yapılacak. Koronavirüs salgınıyla ilgili dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Çin'den ABD'nin 'Virüs Vuhan'daki laboratuardan çıktı' iddialarına tepki: 'Doğuştan yalancılar'
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuardan çıktığı yönğnde çok ciddi bulgular var’ sözlerine Çin devlet yayın organlarında sert tepki gösterildi.
Komünist Parti öizgisini izleyen ve Çin’in en çok satan gazetesi olan Halkın Günlüğü ‘Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço’ manşetiyle çıktı.
Çin basınında yer alan haberlerde, Trump yönmetiminin yaklaşan seçimler öncesinde ‘seçmenleri kandırmak’ için bu açıklamaları yaptığı yazıldı.
Çin hükümeti BD’nin suçlamalarına henüz resmi bir yanıt vermiş değil.
Türkiye'nin normalleşme takvimi: Hangi sınırlamalar ne zaman kaldırılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe sokulan sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmeye başlanacağını açıkladı.
Normalleşme sürecinin detayları için tıklayın.
Kısa çalışma ödeneği için Nisan ödemeleri bugün yatırılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ya da haftalık çalışma süresi kısalan kişilere kısa çalışma ödeneğinden yapılacak Nisan ayı ödemesi bugün yatırılıyor.
Mart ayında ödenekten destek alma hakkı bulunan ancak faydalanamayan çalışanlar da ödemelerini bugün alacak.
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için en az 450 gün prim yatırılmış olması gerekiyor. Ayrıca ödeneğe başvuru yapıldığı günden geriye dönük olarak son 60 gün içerisinde de tüm primlerin yatırılmış olması şartı aranıyor.
Başvurular ise işverenler tarafından çalışanları için yapışlabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta yaptığı açıklamada ödeneğe 300 bn firmanın toplam 3,2 milyon çalışan için başvurduğunu söylemişti.
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