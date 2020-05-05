Kısa çalışma ödeneği için Nisan ödemeleri bugün yatırılıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ya da haftalık çalışma süresi kısalan kişilere kısa çalışma ödeneğinden yapılacak Nisan ayı ödemesi bugün yatırılıyor.

Mart ayında ödenekten destek alma hakkı bulunan ancak faydalanamayan çalışanlar da ödemelerini bugün alacak.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için en az 450 gün prim yatırılmış olması gerekiyor. Ayrıca ödeneğe başvuru yapıldığı günden geriye dönük olarak son 60 gün içerisinde de tüm primlerin yatırılmış olması şartı aranıyor.

Başvurular ise işverenler tarafından çalışanları için yapışlabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta yaptığı açıklamada ödeneğe 300 bn firmanın toplam 3,2 milyon çalışan için başvurduğunu söylemişti.

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