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Twitter, personeline bundan böyle hep evden çalışabileceklerini söyledi
Koronavirüs salgını döneminde çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın atlatıldıktan sonra da evden çalışma sistemine devam edebileceğini açıkladı. Facebook ve Google da çalışanlarına yıl sonuna kadar evden çalışma seçeneği sunmuştu. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 262 bine çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sağlık Bakanı Koca: 11-15 arası çocuklar, gençler parklara, sokaklara kavuşuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı çocuklar ve gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağının gevşetileceğini belirten bir tweet attı.
Türkiye'de vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894.
Twitter çalışanları salgın sonrası da evden çalışabilecek
Koronavirüs salgını döneminde çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın atlatıldıktan sonra da evden çalışma sistemine devam edebileceğini açıkladı.
Karar, pandemi sürecinde evden çalışma sisteminin "başarılı" olması üzerine alındı.
Ancak isteyen çalışanlar, açıldığında, ofisten çalışmaya devam edebilecek.
Twitter açıklamasıda "Geçen birkaç ay bunun çalışabileceğini kanıtladı. Bu nedenle çalışanlarımız evlerinden çalışmaya uygun şartlara ve pozisyona sahipse, bunu sonsuza dek sürdürebilir" dendi.
Facebook ve Google da çalışanlarına yıl sonuna kadar evden çalışma seçeneği sunmuştu.