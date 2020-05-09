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İngiltere'ye gelen herkesin iki hafta karantinaya girmesi planlanıyor
İngiltere'de havayollarına iletilen plana göre hükümet, ülkeye İrlanda hariç tüm ülkelerden gelenlerin iki hafta karantinaya alınmasını planlıyor. Kamyon şoförleri ve kritik öneme sahip işçilerin bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'den ve dünyadan günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in danışmanında koronavirüs çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın danışmanı Katie Miller'da koronavirüs tespit edidi. Pence'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın eşi olan Kate Miller'la yakın dönemde temas etmediği bildirildi.
Trump'ın Beyaz Saray'raki bir hizmetçisinde de iki gün önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Ancak sözcüleri, Trump ve Pence'e yapılan testlerin negatif çıktığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Bu arada, CNN'in haberine göre, Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir kişisel yardımcısında da virüs görüldü.
Söz konusu yardımcının evden çalıştığı ve testi negatif çıkan Ivanka Trump ile yakın dönemde temas etmediği bildirildi.
İngiltere'ye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek
İngiltere’de havayolu şirketleri, hükümetin kendilerine, İrlanda Cumhuriyeti dışında tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina kuralı uygulanacağınısöylediğini duyurdu.
Kuralın bu ay sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Havayolu şirketlerini temsil eden kuruluş Airlines UK, bu politikanın güvenilir bir çıkış planına ihtiyaç duyduğunu ve haftada bir gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
İngiltere’ye gelenlerin konutlarınde kendilerini karantinaya alması gerekecek.
Hükümet ve havacılık kaynakları, karantinanın İngiltere’ye giriş yapanların, gümrük kapılarında bir adres bildirmesi anlamına geleceğini belirtti.
Yeni seyahat kısıtlamasının ne kadar süre uygulanacağı ve İngiltere’de oturmayanların, kiralık konutlarda kalmasına izin verilip verilmeyeceği net değil.
Kamyon şöförleri ve diğer önemli sektörlerde çalışanların kuraldan muaf tutulacağı bildiriliyor.
BBC Muhabiri Tom Burridge, şimdi böyle bir karantina uygulaması gerekliyse, birçok insanın bunun neden haftalar önce yapılmadığını sorgulayacağını söylüyor. Salgın döneminde yüzbinlerce insan İngiltere'ye döndü, ancak hükümet bunların büyük çoğunluğunun ülkelerine dönen İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi.