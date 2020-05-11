AVM
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AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açıldı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kuaför ve berberlerdeki koronavirüs tedbirleri neler?

    Kuaför
    Copyright: Getty Images

    Bugün 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.

    Berber ve kuaförlerde koronavirüs kuralları:

    • Çalışanlar maske takacak, her müşteriyi kabul etmeden önce ellerini dezenfekte edecek.
    • Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek.
    • En fazla bir müşterinin bekleme koltuklarında beklemesine izin verilecek.
    • Müşterilerin oturduğu bölgeler her işlemin sonunda dezenfekte ediliecek.
    • Tek kullanımlık havluve önlükler kullanılacak.
    • Kuaförlerde cilt bakımı ve makyaj hizmeti verilmeyecek.
    • Berberlerde jilet ya da usturayla traş hizmeti verilmeyecek.
    Kuaför
    Copyright: Getty Images

  2. AVM'lerde hangi koronavirüs önlemleri geçerli?

    AVM
    Copyright: Getty Images

    AVM’lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açılmış durumda.

    AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek.

    AVM’lerde koronavirüs kuralları:

    • Giriş çıkışlarda ziyaretçilerin teması engellenecek.
    • AVM giriş kapılarının tümü kullanılacak.
    • AVM’de çalışan sayısı her 10 metrekarede bir kişiyi geçmeyecek.
    • Sadece çalışan sayısı kadar ziyaretçinin aynı anda AVM’de olmasına izin verilecek.
    • Maskesiz ziyaretçiler AVM’ye alınmayacak.
    • Girişlerde ateş ölçümü yapılacak.
    • Yemek katındaki masa ve sandalyelerin kullanımına izin verilmeyecek.

  3. AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açıldı

    AVM
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

    Hem AVM’lerde hem de kuaför ve berberlerde bir dizi tedbir alınmış durumda.

    Gelişmeleri gün boyunca canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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