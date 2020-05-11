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AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açıldı
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Kuaför ve berberlerdeki koronavirüs tedbirleri neler?
Bugün 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.
Berber ve kuaförlerde koronavirüs kuralları:
AVM'lerde hangi koronavirüs önlemleri geçerli?
AVM’lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açılmış durumda.
AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek.
AVM’lerde koronavirüs kuralları:
AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açıldı
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı.
Hem AVM’lerde hem de kuaför ve berberlerde bir dizi tedbir alınmış durumda.
Gelişmeleri gün boyunca canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.