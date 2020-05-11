AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri açıldı

Getty Images Copyright: Getty Images

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

Hem AVM’lerde hem de kuaför ve berberlerde bir dizi tedbir alınmış durumda.

Gelişmeleri gün boyunca canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.