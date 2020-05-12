Dört günlük sokağa çıkma yasağından üç il muaf tutuldu

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16-19 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının önceki yasaklar gibi 30 büyükşehir ile Zonguldak’ı kapsayacağı tahmin ediliyordu ancak yapılan açıklamalarda Aydın, Denizli ve Şanlıurfa’da bu kez sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtildi.

Üç ilin valilerinin yaptığı açıklamalarda seyahat sınırlamalarının kaldırıldığı ve sokağa çıkma yasağı kapsamında olmadıkları duyuruldu.