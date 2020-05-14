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Yolcu otobüsü biletlerinde tavan fiyatlar yenilendi
Koronavirüs salgını nedeniyle karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, bilet fiyatları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İngiltere'de sağlık hizmetleri aylarca normale dönmeyebilir
Avrupa'da koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İngiltere'de, uzmanlar Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hizmetlerinin aylarca normale dönemeyebileceği uyarısını yaptı.
Ülkede salgın nedeniyle ameliyat ve kanser tedavilerinde aksamalar yaşanıyor. Ancak durumu acil olanlara hastanelere başvurma çağrısında bulunuluyor.
Öte yandan kişilerin koronavirüsü kapıp kapmadığını tespit eden test İngiltere resmi kurumlarınca onaylandı. Ancak antikor üretmiş olmanın bir kişiye Covid-19 bağışıklığı kazandırıp kazandırmadığı hâlâ netleşmedi.
Çocukları etkileyen, koronavirüsle bağlantılı olduğu thamin edilen solunum yolu hastalığınınsa ülkede 100 kadar çocuğa bulaştığı açıklandı. Hastalığın semptomları yüksek ateş, düşük tansiyon ve solunum güçlüğü.
Yolcu otobüsü biletlerinde tavan fiyatlar yenilendi
Koronavirüs salgını nedeniyle karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, bilet fiyatları yeniden belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi.
En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.
Ayrıca, Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.
Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.
Tebliğe göre terminal işletmecileri, bulundukları şehrin nüfusuna oranla tavan ücretlerinin yüzde 40 ila yüzde 100'ünü aşmayacak şekilde kenid fiyat tarifelerini belirleyecek.