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Yolcu otobüsü biletlerinde tavan fiyatlar yenilendi

Koronavirüs salgını nedeniyle karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, bilet fiyatları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İngiltere'de sağlık hizmetleri aylarca normale dönmeyebilir

    İngiltere'de sağlık çalışanları 13 Mayıs Hemşireler Günü'nde Başbakan Boris Johnson'ın ofisinin yakınında "NHS Boris'i kurtardı, bize ücret artışı yapın" pankartıyla gösteri düzenledi.
    Copyright: Getty Images
    Image caption: İngiltere'de sağlık çalışanları 13 Mayıs Hemşireler Günü'nde Başbakan Boris Johnson'ın ofisinin yakınında "NHS Boris'i kurtardı, bize ücret artışı yapın" pankartıyla gösteri düzenledi.

    Avrupa'da koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İngiltere'de, uzmanlar Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hizmetlerinin aylarca normale dönemeyebileceği uyarısını yaptı.

    Ülkede salgın nedeniyle ameliyat ve kanser tedavilerinde aksamalar yaşanıyor. Ancak durumu acil olanlara hastanelere başvurma çağrısında bulunuluyor.

    Öte yandan kişilerin koronavirüsü kapıp kapmadığını tespit eden test İngiltere resmi kurumlarınca onaylandı. Ancak antikor üretmiş olmanın bir kişiye Covid-19 bağışıklığı kazandırıp kazandırmadığı hâlâ netleşmedi.

    Çocukları etkileyen, koronavirüsle bağlantılı olduğu thamin edilen solunum yolu hastalığınınsa ülkede 100 kadar çocuğa bulaştığı açıklandı. Hastalığın semptomları yüksek ateş, düşük tansiyon ve solunum güçlüğü.

  2. Yolcu otobüsü biletlerinde tavan fiyatlar yenilendi

    otogar
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs salgını nedeniyle karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, bilet fiyatları yeniden belirlendi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi.

    En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.

    Ayrıca, Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

    Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.

    Tebliğe göre terminal işletmecileri, bulundukları şehrin nüfusuna oranla tavan ücretlerinin yüzde 40 ila yüzde 100'ünü aşmayacak şekilde kenid fiyat tarifelerini belirleyecek.

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