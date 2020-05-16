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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig'de futbolcularda koronavi,rüs çıksa dahi maçların oynanacağını, test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların kadrodan çıkarılacağını söyledi. Özdemir, kararların UEFA'Ya danışılarak alındığını da ifade etti. Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda binlerce kişiye ceza
İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi.
Denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal eden, bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne/ sahibine para cezası verildi.
Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem yapıldı,
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
CNN Türk canlı yayınına katılan Özdemir, Biz UEFA'nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA'ya danışarak alıyoruz." derken 'Bu bizim tek başımıza aldığımız bir karar değil." diye konuştu.
Özdemir "Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı 'şimdilik' seyircisiz kararı olmasına rağmen seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir." ifadelerini kullandı.
'Koca'yla fikir ayrılığı yok'
Başlangıç tarihi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüştüklerini anlatan TFF Başkanı "Bugün Bundesliga başlıyor. Ne yaptılar, nasıl yaptılar. Almanya bizim için önemli bir rehber. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen vaka açısından bugün liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Fahrettin Koca'yla görüşürken bize dedi ki' Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait.' Ben de kendisine futbola dönüş protokolünü verdim. İnceledi, gayet de beğendi. Kat'iyen Bakan Koca'yla bir fikir ayrılığı olmadı." dedi.
Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle;
ABD Başkanı Trump yeni bir aşı programı açıkladı ve "Aşı olsa da olmasa da ABD yeniden açılacak" dedi
ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl sonuna kadar bir koronavirüs aşısı bulunması hedefini duyururken, "aşı olsa da olmasa da" ülkede faaliyetlerin yeniden başlayacağını'' duyurdu.
Aşı bulma çabalarına "Işık Hızı Operasyonu" adını veren Trump, net bi şekilde aşı olmasa da Amerikalılar'ın normal yaşamlarına dönmesi gerektiğini söyledi.
Ancak birçok uzman, koronavirüs aşısının bir yıl içinde geliştirilebileceğinden şüpheli.
Işık Hızı Operasyonu ne?
Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı, projenin umut vaat eden 14 aşı adayının hızlandırılmış araştırması ve onayıyla başlayacağını belirtti.
Trump "Ülkemizin Mahnattan Projesi'nden bu yana hiç görmediği dev bir bilimsel, endüstriyel ve lojistik girişim" dedi.
Emekli bir general ve eski bir sağlık yöneticisini operasyonun başına getiren Tump, aşının bulunması ve dağıtılması için hükümet ve özel sektörün işbirliği yapacağını söyledi.
İlaç devi GlaxoSmithKline'ın aşı biriminin eski yöneticisi Moncef Slaoi operasyona liderlik ederken, General Gustave Perna dağıtımdan sorumlu olacak.
Trump'tan sonra konuşan Slaoi 2020 sonuna dek "birkaç yüz milyon doz aşı dağıtılacağından emin olduğunu" söylerken, daha önce New York Times'e verdiği mülakatta, takvimin biraz iddialı olduğunu kabul etti ama "başarılabilir bir şey olduğunu düşünmeseydim bu işe girmezdim" dedi.