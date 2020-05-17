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Johnson, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken kullandığı dilin karışık olduğunu kabul etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken kullandığı dilin karışık olduğunu kabul etti. Gelişmeler canlı sayfamızda.
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Hürriyet gazetesi: 1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirleri gevşetilecek, pandemi hastaneleri kademeli olarak azaltılacak
Hürriyet gazetesi Cumhurbaşkanlığı’nın normalleşme takvimine göre 1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin planlandığını haberleştirdi.
Gazetenin haberinde şu ifadeler kullanıldı:
"Plana göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak, diğer hastaneler hazirandan itibaren koronavirüs öncesindeki gibi hasta kabul edebilecek. Sadece İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak."
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Belçika'da sağlık çalışanları sırtlarını dönerek hastaneye ziyarete gelen Başbakan Wilmès'i protesto etti
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Belçika Başbakanı Sophie Wilmès, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık personeline verdiği önemi göstermek amacıyla Brüksel’de gerçekleştirdiği hastane ziyareti sırasında doktor, hemşire ve idari personel tarafından protesto edildi. Sağlık çalışanları, Başbakan ve heyetine sırt çevirdi.
Wilmès, Cumartesi akşamı Brüksel’deki Delta Hastanesi ziyaretinin ardından üniversite hastanesi St. Peter’e geçti. Hastane girişinde karşılıklı sıra oluşturan 100 kadar sağlık çalışanı, Başbakan’ın aracı önlerinden geçerken sırtlarını döndüler.
Sosyalist işçi sendikası ABVV’ye göre, sembolik eyleme yüz kadar hemşire, doktor, lojistik çalışanı, temizlik ve idari personel ile ambulans personeli katıldı.
Protesto eylemine katılan bir hemşire, RTBF kanalına, “Politikacılar da yardım istediğimizde sürekli bize sırt çeviriyorlar. Ekipmanlarımız yetersiz ve tükenmişlik sayısı artıyor. Mesleğimizin yeniden değerlenmesini ve daha fazla personelinin istihdam edilmesini istiyoruz” dedi.
St. Peter Hastanesi Genel Müdürü Philippe Leroy, sağlık çalışanlarının protestosunu RTL Televizyonu’na, “Personelimiz son aylarda çok şey yaşadı, çok fazla yorgunluk ve endişe var. Sanırım bazı şeyleri ifade etmeleri gerekiyordu” diye değerlendirdi.
Belçika medyasına göre, Brüksel hastanelerinde, hükümetin korona krizine yaklaşımı ve salgın sırasında yaşanan koruyucu malzeme eksikliğinden dolayı büyük memnuniyetsizlik var.
Salgın döneminde sağlık ve bakım sektörünün, acil durumlarda potansiyel personeli geri alması için hazırlanan düzenleme de hemşire ve hastabakıcıların tepkisine neden olmuştu. Hemşireler, korona krizi boyunca gerekli çabayı gösterdiklerini ve yeterince erişilebilir olduklarını düşünüyor. Bu nedenle mesleki düzenleme çağrısında bulunuyor.
Başbakan Wilmès, sağlık çalışanlarına uzlaşma mesajı vermeye geldiğini belirterek, “Herkes hastane personelinin sorunlarının farkında. Krizden önce de vardı ve zorlukları arttı. Kriz sonrası dönemde aynı durumun devam edeceğini düşünmüyorum. Hemşirelik mesleğinin yapısal olarak yeniden değerlendirmek gerekecek, bu bir kesin” diye konuştu.
Wilmès, Twitter mesajında da, hastane ziyaretlerini, "toplantı ve diyalogun önemli anları" olarak değerlendirdi ve Sağlık durumu, zihinsel zorlanma, mesleki değerlendirme, sağlık bakımı finansmanı gibi konuların tümünün tartışıldığını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken kullandığı dilin karışık olduğunu kabul etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken kullandığı dilin karışık olduğunu kabul etti.
İngiliz Mail on Sunday gazetesine yazdığı yazıda Johnson, kısıtlamalar değiştirilirken ve bir sonraki aşamaya geçilirken daha karışık mesajların verilmesinin gerektiğini söyledi.
İngiliz lider, "İngillizlerin bu konudaki iyi kavrayışına güvendiğini" belirterek şimdiye kadar halkının koydukları kuralları takip etmelerinden ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.
Diğer yandan başbakanlık yeni aşının bulunması için çalışan laboratuvara çalışmaların hızlandırılması için 93 milyon sterlin verdiğini açıkladı.
Oxfordshire'daki aşı araştırma merkezinin ülkenin aşı çalışmalarında ana etmen olması bekleniyor.