İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilirken kullandığı dilin karışık olduğunu kabul etti.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmès, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık personeline verdiği önemi göstermek amacıyla Brüksel’de gerçekleştirdiği hastane ziyareti sırasında doktor, hemşire ve idari personel tarafından protesto edildi. Sağlık çalışanları, Başbakan ve heyetine sırt çevirdi.

Wilmès, Cumartesi akşamı Brüksel’deki Delta Hastanesi ziyaretinin ardından üniversite hastanesi St. Peter’e geçti. Hastane girişinde karşılıklı sıra oluşturan 100 kadar sağlık çalışanı, Başbakan’ın aracı önlerinden geçerken sırtlarını döndüler.

Sosyalist işçi sendikası ABVV’ye göre, sembolik eyleme yüz kadar hemşire, doktor, lojistik çalışanı, temizlik ve idari personel ile ambulans personeli katıldı.

Protesto eylemine katılan bir hemşire, RTBF kanalına, “Politikacılar da yardım istediğimizde sürekli bize sırt çeviriyorlar. Ekipmanlarımız yetersiz ve tükenmişlik sayısı artıyor. Mesleğimizin yeniden değerlenmesini ve daha fazla personelinin istihdam edilmesini istiyoruz” dedi.

St. Peter Hastanesi Genel Müdürü Philippe Leroy, sağlık çalışanlarının protestosunu RTL Televizyonu’na, “Personelimiz son aylarda çok şey yaşadı, çok fazla yorgunluk ve endişe var. Sanırım bazı şeyleri ifade etmeleri gerekiyordu” diye değerlendirdi.

Belçika medyasına göre, Brüksel hastanelerinde, hükümetin korona krizine yaklaşımı ve salgın sırasında yaşanan koruyucu malzeme eksikliğinden dolayı büyük memnuniyetsizlik var.

Salgın döneminde sağlık ve bakım sektörünün, acil durumlarda potansiyel personeli geri alması için hazırlanan düzenleme de hemşire ve hastabakıcıların tepkisine neden olmuştu. Hemşireler, korona krizi boyunca gerekli çabayı gösterdiklerini ve yeterince erişilebilir olduklarını düşünüyor. Bu nedenle mesleki düzenleme çağrısında bulunuyor.

Başbakan Wilmès, sağlık çalışanlarına uzlaşma mesajı vermeye geldiğini belirterek, “Herkes hastane personelinin sorunlarının farkında. Krizden önce de vardı ve zorlukları arttı. Kriz sonrası dönemde aynı durumun devam edeceğini düşünmüyorum. Hemşirelik mesleğinin yapısal olarak yeniden değerlendirmek gerekecek, bu bir kesin” diye konuştu.

Wilmès, Twitter mesajında da, hastane ziyaretlerini, "toplantı ve diyalogun önemli anları" olarak değerlendirdi ve Sağlık durumu, zihinsel zorlanma, mesleki değerlendirme, sağlık bakımı finansmanı gibi konuların tümünün tartışıldığını bildirdi.