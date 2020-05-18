Getty Images Copyright: Getty Images Sao Paulo eyaletindeki Santo Andre kentinde sahra hastanesine dönüştürülen bir spor salonu Image caption: Sao Paulo eyaletindeki Santo Andre kentinde sahra hastanesine dönüştürülen bir spor salonu

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paolo'da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı ve 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas, acil servislerine olan talep nedeniyle kentteki sağlık sisteminin çökmeye yakın olduğunu söyledi.

Ülkenin salgından en çok etkilenen yerlerinden olan Sao Paulo'da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Brezilya 241 bin 80 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 4. ülke.

Brezilya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 bin 122.

Ancak ülkedeki sağlık uzmanları, yapılan test sayısının az olması nedeniyle, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde oalbilecğei uyarısını yapıyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalara karşı çıkıyor.