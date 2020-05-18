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Brezilya'nın en büyük kentinde sağlık sistemi 'çökmek üzere'
Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı ve 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kısıtlama karşıtı olduğu ülkede Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 122. Öte yandan salgının ekonomik etkileri de kendini gösteriyor. Japonya resesyona girdiğini açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün 8. kez başkanlık edeceği dijital kabine toplantısında, Ramazan Bayramı'nda büüyk kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmamasına dair kararın verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.
Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.
Japonya: Dünyanın en büyük 3. ekonomisi resesyona girdi
Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri artarken, dünyanın en büyük 3. ekonomisi Japonya resesyona girdiğini açıkladı.
Japonya ekonomisi 2020'nin ilk 3 ayında, geçen yıla göre yüzde 3.4 daraldı. Bu 2015'ten bu yana en sert düşüş.
Japonya salgın nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamalara gitmemişti ancak Nisan ayında olağangüstü hal ilan etmişti.
Küresel ekonomiyi altüst eden koronavirüsün dünya ekonomisine maliyetinin 8.8 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Geçen hafta da Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya resesyona girdiğini açıklamıştı.
Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da hastaneler tamamen dolmak üzere
Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paolo'da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı ve 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas, acil servislerine olan talep nedeniyle kentteki sağlık sisteminin çökmeye yakın olduğunu söyledi.
Ülkenin salgından en çok etkilenen yerlerinden olan Sao Paulo'da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.
Brezilya 241 bin 80 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 4. ülke.
Brezilya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 bin 122.
Ancak ülkedeki sağlık uzmanları, yapılan test sayısının az olması nedeniyle, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde oalbilecğei uyarısını yapıyor.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalara karşı çıkıyor.