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Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü 'Çin'in kuklası' olmakla suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) gönderdiği 4 sayfalık mektupta, Birleşmiş Milletler'e bağlı WHO'yu "Çin'in kuklası" olmakla suçladı. Washington, koronavirüs salgınının kontrolden çıkmasından da DSÖ'yü sorumlu tuttu. Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü 'Çin'in kuklası' olmakla suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) gönderdiği 4 sayfalık mektupta, Birleşmiş Milletler'e bağlı WHO'yu "Çin'in kuklası" olmakla suçladı.
Trump, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği mektupta DSÖ'nün Çin'in etkisi altında kaldığını ve bağımsız davranmakta yetersiz olduğunu belirtti.
Trump, Çin Devlet başkanı Şi Cinping'in DSÖ'ye virüs salgınına yönelik acil durum ilan etmemesi için baskı yaptığını, DSÖ'nün önce bu baskıya boyun eğdiğini, sonra yöntem değiştirdiğini savundu.
Ayrıca DSÖ'nün Çin'in virüs konusundaki şeffaflığını "şüphe yaratacak derecede övdüğünü" aktardı.
Trump mektubu Twitter hesabından "Mektup kendini yeterince açıklıyor" mesajıyla paylaştı.
Washington, Trump'ın mektubundan birkaç saat önce de koronavirüs salgınının kontrolden çıkmasından da WHO'yu sorumlu tuttu.