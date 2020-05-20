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Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler zirve yaptı: Son 24 saatte 1179 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı. Vaka sayısı bakımından dünyada 3. sırada yer alan Brezilya'da salgının Haziran ayında pik (zirve) yapması bekleniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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800'den fazla ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi
Yurt dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre ilave gümrük vergisi kapsamında, inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünler,otomotiv sanayide kullanılan yedek parçalar, televizyonlar, plastik ve kauçuk ürünler, bazı kimyasal maddeler, kağıt,tekstil sanayinde kullanılan iplikler ile bazı sayaç ve kalibrasyon makineleri yer alıyor.
Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.
Geçen hafta da aralarında beyaz eşyadan motor parçalarına kadar bir çok ürünün yer aldığı bazı ürünlere ek ithalat vergisi getirilmişti.
Kararın, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.
İlgili artışlar Gümrük Birliği gibi halihazırda başka bir anlaşma ile ticaret şartları belirlenen ülkeleri kapsamıyor.
Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler zirve yaptı
Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı.
Vaka sayısı bakımından dünyada 3. sırada yer alan Brezilya'da salgının Haziran ayında pik (zirve) yapması bekleniyor.
Ülkede resmi verilere göre 271 bin 885 vaka bulunuyor. Son 24 saate test yapılanlardan 17 bin 408'inin virüs taşıdığı tespit edildi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti. Bolsonaro virüse yönelik önlemler kapsamında kısıtlamalar yapılmasına da karşı çıkıyor.