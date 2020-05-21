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Koronavirüs: Dünyada vaka sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 38'e, can kaybı 328 bin 172'ye yükseldi. Ancak gerçek vaka sayısının bunun çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Hindistan'da bir hastanede Covid-19'lu annelerden 100'den fazla sağlıklı bebek dünyaya geldi

    hindistan hastane doğum
    Copyright: BBC

    Hindistan'ın Mumbai kentinde bir hastanede koronavirüs tşaıyan annelerden 115 bebek dünyaya geldi.

    Bebeklerden sadece 3'ünde yapılan ilk testlerde koronavirüs tespit edildi. Daha sonra yapılan testler ise negatif çıktı.

    Lokmanya Tilak Hastanesi'nde yapılan doğumlarda Covid-19'lu annelerden 2'si ise hayatını kaybetti.

    Hindistan'da 20 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi, 730'dan fazla kişi öldü.

  2. Vuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı

    vuhan'a gıda pazarı
    Copyright: EPA

    Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'in Vuhan kentinde, vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu hayvanları avlamak ve yemek de yasaklandı.

    Çin Global Times gazetesinin haberine göre yasak balık çeşitleri de dahil tüm vahşi hayvanların ve 'esaret altına yetiştirilen' tüm hayvanların tüketimini kapsıyor.

    Yeni tip koronavirüsün kökeni hâlâ net olarak bilinmiyor ancak büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıktığı, oradan bir diğer vahşi hayvana ve sonra da insana geçtiği tahmin ediliyor.

    Salgının Aralık ayında ortaya çıkmasından sonra Çin, Ocak ayında tüm vahşi hayvan ticaretini durdurmuştu.

    Ancak vahşi hayvan etlerinin Çin ve başka ülke pazarlarında hâlâ satılmaya devam ettiği haberleri de geliyor.

  3. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu aştı

    grafik
    Copyright: JOHNS HOPKINS ÜNİVERSİTESİ

    Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 38'e, can kaybı 328 bin 172'ye yükseldi.

    Ancak gerçek vaka sayısının bunun çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    ABD'deki johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre:

    • ABD'de vaka sayısı 1 milyon 551 bin 853. Can kaybı 93 bin 439.
    • Rusya'da vaka sayısı 308 bin 705. Resmi açıklamalara göre ölü sayısı 2 bin 972.
    • Brezilya en fazla vakanın görüldüğü 3. ülke. 291 bin 579 kişide virüs tespit edildi, can kaybı 18 bin 859.
    • ABD'nin ardından en fazla can kaybının olduğu ülke ise 35 bin 786 ölümle İngiltere.

    Yapılan test sayısının da artmasıyla dün 106 bin yeni vakayla dünya genelinde en çok yeni vaka görülen gün oldu.

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