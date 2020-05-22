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Çin'de bir ilk: Pekin bu yıl için ekonomik büyüme hedefi koymayacak
Salgının ekonomik etkileri kendini giderek daha fazla göstermeye başlarken, Çin 1990'dan bu yana ilk kez bu yıl için gayrisafi yurtiçi hasıla hedefi koymama kararı aldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı
İzmir'de merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşan Banu Özdemir tutuklandı.
CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özdemir dün gözaltına alınmış, bugün de 'dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk edilmişti.
Özdemir saat 13:00 civarında attığı tweet'te "Adliyedeyim,henüz ifade vermedim. Savcılık önünde bekliyorum. Tutukluluğa sevk edildiğim yönündeki haberler asılsızdır." yazmıştı.
Anadolu Ajansı ise Özdemir'in tutuklandığını bildirdi.
İzmir'de önceki gün saat 17.00 sıralarında korsan olarak merkezi sistemin frekansına giren kişi ya da kişiler, bazı camilerden müzik yayını yaptı. Cami minarelerinden Çav Bella marşının çalındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma devam ederken, dün de Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısı çalındı.
Diyarbakır'da yedi Kürt siyasetçi ve kadın aktivist bu sabah gözaltına alındı
Hatice Kamer
BBC Türkçe, Diyarbakır
Diyarbakır'da bu sabah düzenlenen operasyonlarda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Başkanı Mehmet Aslan, DBP üyesi Celal Yoldaş ve Rosa Kadın Derneği aktivisti olan BDP eski milletvekillerinden Ayla Akat Ata'nın da aralarında olduğu yedi kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan diğer isimler Barış Anneleri Derneği'nden Havva Kıran; Rosa Kadın Derneği'nden Narin Gezgör, Adalet Kaya, Gülcihan Şimşek.
DBP, operasyona karşı bir açıklama yaparak salgın döneminde insanların sağlığını tehlikeye atttığını iddia ettikleri gözaltıları kınadı: "Salgın koşullarında gözaltındaki arkadaşlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz. Bir an önce arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz."
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) de gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını istedi ve 65 yaşından büyük Barış Annesi Havva Kıran'ın birçok kronik hastalığı olduğunu, virüse karşı riskli grupta yer aldığını belirten acil bir çağrı yaptı: "En ufak olumsuz bir durumda Havva Annenin sağlığından bu sabah evine baskın yapanlar ve AKP sorumlu olacaktır. Onun için Havva Ana bir an önce serbest bırakılmalıdır."
Türkiye'de 5 STK Philips'in küçük ev aletlerini satın almak için birleşti, devlet projeyi destekliyor
Philips'in küçük ev aletleri bölümünü satın almak için Türkiye'deki beş büyük sivil toplum kuruluşunun (STK) güç birliğine gittiği, projenin devlettarafından da desteklendiği belirtildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; DEİK, TİM, TOBB, MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları Philips'in ev aletleri markasını almak için güç birliği yaptı.
Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, konunun hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem de Ticaret Bakanlığı tarafından da destek gördüğünü söyledi.
Murat Kolbaşı Bloomberg HT'ye, "Bugün Türk firmaları, tüm STK'lar kamu, özel sektör bir araya gelerek dünyada önemli bir pazar payı olan, her sektördeki satılık olan markaları alabilirse, ayrı bir yapı kurarak Türkiye'nin ihracatı için artı bir hale getirirse büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Amsterdam merkezli Philips şirketi, 2,3 milyar euro ciroya sahip küçük ev aletleri bölümünü satışa çıkardıklarını ve 12-18 ay içinde bu sürecin tamamlanmasını planladıklarını duyurmuştu.
Tanzanya Devlet Başkanı: Koronavirüsü duanın gücüyle yendik
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, koronavirüs vaka sayısının 3 haftadır değişediği ülkesinin virüsü duanın gücüyle yendiğini söyledi.
Yaklaşık 60 milyon nüfuslu ülkedeki vaka sayısı 500'den biraz fazla.
Öte yandan ülkede virüsün yayılımı ve hükümetin virüs önlemlerine yönelik yorum yapanların hükümet tarafından hedef alındığı belirtiliyor. Yabancı ajanslar hükümeti eleştirenlerin gözaltına alındığını, muhalefet milletvekilleri ve hak savunucularının telefonlarının dinlendiğini aktarıyor.
Bu ay sadece bir günde Tanzanya'dan Kenya'ya geçen Tanzanyalı 50 TIR şoförünün koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kenya olay üzerine Tanzanya ile sınırını kapattı.
Tanzanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 60'ını Hristiyanlar, yüzde 35'ini Müslümanlar oluşturuyor.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 2,3 milyar dolar düştü
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 15 Mayıs itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 255 milyon dolar dolar azaldı ve 48 milyar 894 milyon dolara geriledi.
TCMB'nin toplam rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar, altın rezervlerleri 35 milyar 535 milyon dolar; brüt döviz rezervleri ise 48 milyar 894 milyon dolar oldu.
Çin ekonomisi koronavirüs krizinden hızla çıkabilecek mi?
Karishma Vaswani
BBC Asya Ekonomisi Muhabiri
Koronavirüs salgınıyla ekonomisi sarsılan Çin, tarihinde ilk kez büyüme hedefi belirlemeyeceğini bildirdi. BBC Asya Ekonomisi Muhabiri Karishma Vaswani, ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlarken Çin'in ne hızla toparlanabileceğini yazdı.Daha fazla bilgi
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da %99,3 azaldı
Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemi yabancı ziyaretçi sayılarına göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da bir önceki yıl aynı döneme göre %99.26 azaldı.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da 24,238 kişi oldu.
2019 yılı Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı 3,3 milyon kişi olmuştu.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Nisan'da bir önceki yıl aynı döneme göre %51,2 azalışla 4,26 milyon oldu.
Europol: Avrupa'da hırsızlar 'Evi dezenfekte etmek için geldik" diyerek soygun yapıyor
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine De Bolle, birçok ülkede suçluların koronavirüs salgınını fırsata çevirdiğini söyledi.
Belçika Radyosu'na konuşan Catherine De Bolle, sahte aşı ve sağlık malzemesi dolandırıcılığı, dezenfeksiyon bahanesiyle ev soygunları gibi suçlarda artış olduğunu belirtti.
De Bolle, "Evi dezenfekte etmek için geldik" diyen hırsızların, ev halkını dışarı çıkarıp, istedikleri gibi soygun yaptıklarını kaydetti.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Europol'ün direktörü, Avrupa'da salgın nedeniyle eve kapanmanın başladığı birkaç hafta azalan ev soygunlarının, kısa sürede yeniden arttığına dikkat çekti.
Catherine De Bolle, ilaç ve tıbbi malzeme hırsızlığı, bu ürünleri üreten şirketlere yönelik siber saldırıların da, kriz döneminde artan suçlar olduğunu vurguladı.
De Bolle'ye göre internet üzerinden çocuk istismarı da, eve kapanma döneminde Europol bölgesinde en az 2 kat arttı.
Europol Direktörü, Avrupa'daki suç örgütlerinin, hükümetler tarafından açıklanan destek paketlerinden yasa dışı olarak yararlanmaya çalıştığını da vurgulayarak, önümüzdeki dönemde bu konu ile krize bağlı radikalleşme konularına yoğunlaşacaklarını söyledi.
Koronavirüs: Mısır, işçi maaşlarından yıllık yüzde 1'lik kesinti yapacak
Mısır hükümeti, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik hasara yönelik bir dizi finansal kararı içeren yasa tasarısı hazırladı.
Tasarıya göre çalışan her Mısırlı'nın maaşından yüzde 1, emeklilerin maaşındansa yüzde 0.5 kesinti yapılacak.
Düzenleme Temmuz ayından itibaren 1 yıl geçerli olacak.
Aylık kazancı 125 dolardan az olanlar uygulamadan muaf tutulacak.
Ayrıca slagından en çok etkilenen sektör olan turizm sektöründe çalışanların da muaf tutulması ihtimali var.
İstanbul Bağcılar'da seyahat izni için kaymakamlığa gelen 65 yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınladığı genelgenin ardından, Ramazan Bayramı'na iki gün kala vatandaşlar kaymakamlıklara gelmeye devam etti.
DHA'nın haberine göre İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı'na gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
Vatandaşlar, görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla e-devlet üzerinden çıkarılması gerektiği söylendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.
Memleketinden iş bulmak için İstanbul'a gelen Kerim Kaptan, "İzin almaya geldik. Bekliyoruz. Memlekete dönmeye çalışıyoruz. Buraya çalışmak için gelmiştim. Virüsten dolayı işler durdu. Şimdi de memlekete dönmeye çalışıyoruz. E-devlet'ten başvuru yaptım onaylandı onun için geldim" dedi.
Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı çıkanlar vakıf kurdu
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda'da koronavirüs salgınına karşı önerilen 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına karşı çıkanların sayısı artıyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen "1,5 metreye hayır" haraketi, kısa sürede 45 binden fazla taraftar bularak vakfa dönüştü. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.Daha fazla bilgi
Son dakikaPakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağı düştü
Yetkililerin açıklamalarına göre Pakistan'ın Karaçi kentinde Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü.
Twitter'da gazetecilerin yaptığı sosyal medya paylaşımlarında yolcu uçağının evlere çarptığını aktarıldı.
İtalyan uzman: Maske sayesinde viral yük azalıyor, vakalar daha hafif seyrediyor
Övgü Pınar
Roma
İtalya’da koronavirüs araştırmalarının önde gelen isimlerinden olan mikrobiyoloji profesörü Andrea Crisanti, son günlerde Covid-19 vakalarının daha hafif seyrettiğini ve bunun büyük ölçüde maske kullanımından kaynaklandığını söyledi.
Padova Üniversitesi’nde görev yapan, aynı zamanda İtalya’nın Veneto Bölge Yönetimi’ne koronavirüs krizinde danışmanlık yapan Andrea Crisanti, RaiTre kanalına konuştu.
Crisanti, “Bugün vakalar daha az ağır seyrediyorsa bunun tek nedeni viral yükün azalmasıdır, bu da büyük ölçüde maske kullanımından kaynaklanıyor” dedi.
Crisanti, “Ben de maske takarsam, karşımdaki insan da takarsa birbirimize bulaştıracağımız virüs miktarı çok azalır. Viral yük, hastalığın evriminde devasa etkiye sahip. Fazla miktarda virüse maruz kalanlarda hastalığın seyri, az miktarda virüse maruz kalanlardan tamamen farklı” diye konuştu.
“Koronavirüsün zayıfladığı ve daha az zararlı hale geldiği” yönündeki iddialara karşı çıkan Crisanti, “Bu konuda hiçbir deneysel kanıt yok” dedi.
ABD'de sahte koronavirüs raporu alan çalışan hakkında dava açıldı
ABD'de federal savcılar, işe gitmemek için sahte koronavirüs pozitif raporu alan Santwon Antonio Davis hakkında dava açtı.
Atlanta'da yaşayan 34 yaşındaki Davis'in iş yerine verdiği rapor sonrasında şirket çalışmaya ara vermiş, ofisi dezenfekte ettirmiş ve bazı çalışanları karantinaya almıştı.
Sahte koronavirüs raporu sonrası alınan önlemlerin şirkete 100 bin dolara mal olduğu belirtildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.
Savcı Byung J. Pak "Sanık işverenini gereksiz ekonomik zarara uğratmış ve çalışma arkadaşları ile ailelerini strese sokmuştur" dedi.
Koronavirüs: Avrupa'da son durum
New York toplu ulaşım araçlarını UVC ışınları ile dezenfekte etmeyi deneyecek
ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen yer olan New York'ta hayatın yeniden başlayabilmesi için metro trenleri ve otobüslerin UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmesi planlanıyor.
CBS'in haberine göre Metropolitan Ulaşım Dairesi, bazı tren ve otobüslere 150 kadar ultraviyole ışını saçan cihaz yerleştirecek. Projenin maliyeti yaklaşık 1 milyon dolar.
Columbir Üniversitesi'nden bilim insanları ile birlikte yürütülen proje, şu an hizmet vermeyen toplu ulaşım araçlarında denenmeye başlandı.
UVC ışınları çok kuvvetli ve insanlara zararlı olduğu için, araçların hizmet verdiği saatlerde kullanılması mümkün değil.
ABD'de vaka sayısı 1 milyon 577 bini, can kaybı 94 bin 700'ü aştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Normalleşme sürecinde havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' verilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada normalleşme sürecinde havalimanlarına "uçulabilir sertifikası" vereceklerini bildirdi.
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 150 işyeri sahibine para cezası verildi
AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde dün yapılan teftişlerde Covid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 işyeri sahibine para cezası kesildi.
"Türkiye Güven Huzur" adı verilen uygulamada 3 bin 930 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.
Hindistan'da en çok yeni vakanın görüldüğü gün: Bir günde 6 bin yeni koronavirüs vakası
Hindistan'da dün, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana en çok yeni vakanın tespit edildiği gün oldu.
Son 24 saatte ülkede 6 bin kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Vaka sayısındaki artış, bazı bölgelerdeki önlemlerin gevşletilmesi ve bazı iç hat uçuşların yeniden başlamasının ardından görüldü.
Ülkede koronavirüs görülen kişi sayısı 118 bin üzerinde. 3 bin 853 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Hindisan''da 25 Mart'ta başlayan kısıtlamalar 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı ancak az vaka görülen yerlerde bazı önlemler gevşetildi.
Bazı önlemlerle ilgili kararlar da eyalet valilerine bırakıldı.
Öte yandan Hindistan Ekonomisi İzleme Merkezi adlı özel kuruluşun yaptığı araştırmaya göre sadece Nisan ayında 122 milyon Hindistanlı işsiz kaldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin ilave tediyelerinin bugün yatırılacağını duyurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesi bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
DHA'nın haberine göre Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak’ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.