Çin'de bir ilk: Pekin bu yıl için ekonomik büyüme hedefi koymayacak

Diyarbakır'da bu sabah düzenlenen operasyonlarda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Başkanı Mehmet Aslan, DBP üyesi Celal Yoldaş ve Rosa Kadın Derneği aktivisti olan BDP eski milletvekillerinden Ayla Akat Ata'nın da aralarında olduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler Barış Anneleri Derneği'nden Havva Kıran; Rosa Kadın Derneği'nden Narin Gezgör, Adalet Kaya, Gülcihan Şimşek.

DBP, operasyona karşı bir açıklama yaparak salgın döneminde insanların sağlığını tehlikeye atttığını iddia ettikleri gözaltıları kınadı: "Salgın koşullarında gözaltındaki arkadaşlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz. Bir an önce arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) de gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını istedi ve 65 yaşından büyük Barış Annesi Havva Kıran'ın birçok kronik hastalığı olduğunu, virüse karşı riskli grupta yer aldığını belirten acil bir çağrı yaptı: "En ufak olumsuz bir durumda Havva Annenin sağlığından bu sabah evine baskın yapanlar ve AKP sorumlu olacaktır. Onun için Havva Ana bir an önce serbest bırakılmalıdır."