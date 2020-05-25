Beyaz Saray, son 14 gün içinde Brezilya'da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

ABD vatandaşları yasaktan muaf olacak.

Kısıtlamaların ticareti de kapsamadığı belirtildi.

Vaka sayısının 360 bini üzerine çıktığı Brezilya, dünyada vaka sayısının en çok olduğu 2. ülke. Can kaybı ise 22 binin üzerinde.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti.Aşırı sağcı Bolsonaro ayrıca salgına genel yaklaşımı eleştirmiş ve kısıtlama uygulayan eyaletlerden bunları kaldırmalarını istemişti.

ABD'de ise koronavirüs kapan kişi sayısı 1 milyon 650 bine yaklaştı.