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Koronavirüs: ABD, Brezilya'dan girişleri durdurdu

Beyaz Saray, son 14 gün içinde Brezilya'da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Vaka sayısının 360 bini üzerine çıktığı Brezilya, dünyada vaka sayısının en çok olduğu 2. ülke. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Madrid ve Barcelona'da önlemler gevşetiliyor

    La Barceloneta Plajı
    Copyright: Reuters
    Image caption: Barcelona'daki La Barceloneta Plajı

    Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'da kısıtlamalar Madrid ve Barcelona'da da bugünden itibaren gevşetiliyor.

    Yeni kurallara göre 10 kişiden fazla olmamak kaydıyla toplanmalara izin verilecek.

    Parklar açılırken, müzeler de belli sayıda ziyaretçiye kapılarını açabilecek.

    Kamusal alanlarda ise maske takma zorunluluğu bulunuyor.

    Ülkenin daha az etkilenen yerlerinde geçen haftalardan itibaren kısıtlamalar gevşetilmeye başlanmıştı.

    235 binden fazla vakanın olduğu ülkede 28 bin 752 kişi hayatıı kaybetmişti.

  2. ABD, Brezilya'dan yabancı ülke vatandaşlarının girişlerini durdurdu

    Beyaz Saray, son 14 gün içinde Brezilya'da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

    ABD vatandaşları yasaktan muaf olacak.

    Kısıtlamaların ticareti de kapsamadığı belirtildi.

    Vaka sayısının 360 bini üzerine çıktığı Brezilya, dünyada vaka sayısının en çok olduğu 2. ülke. Can kaybı ise 22 binin üzerinde.

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti.Aşırı sağcı Bolsonaro ayrıca salgına genel yaklaşımı eleştirmiş ve kısıtlama uygulayan eyaletlerden bunları kaldırmalarını istemişti.

    ABD'de ise koronavirüs kapan kişi sayısı 1 milyon 650 bine yaklaştı.

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    Video caption: Koronavirüs: Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geçti
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